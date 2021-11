Bringslimark/Valnesfjord – Koselig hytte i naturskjønne omgivelser – Nydelig utsikt – Klar til overtagelse

Eiterågveien 20 , 8215 Valnesfjord. Prisantydning 350 000. Visning etter avtale med megler.

Koselig med praktisk planløsning. Kjøkken med nedfelt kum og innebygget komfyr og komfyrtopp. Plass til kjøleskap under benkeplate. I stuen er det lagt parkett på gulv og panel på vegger. Her er det også etablert vedfyrt ovn. Over deler av hytten er det etablert hems/bortsett.

Salten Brann har ikke registrert ildsted på denne adressen.

Hytta ligger idyllisk til Ca 45 minutters kjøretur fra Bodø sentrum finner du Eiterågveien 20. En eiendom med fantastisk utsikt mot Valnesfjordvatnet og naturen rundt. Her finner du aktiviteter for hele familien, sommer som vinter. Er du glad i frikjøring på ski kan du praktisk talt spenne på deg randoneeskiene rett utenfor døra med Kvalhornet som nærmeste fjelltopp, alternativt kan du stå på slalåm i preparert bakke like ved campingplassen i Valnesfjord. Videre finner du lysløype ved Helsesportssenteret samt milevis med oppkjørte løyper innover populære Fridalen. Om sommeren og høsten er det fantastiske turområder like rundt hytta.

Fra Eiterågveien 20 tar det 15 minutter med bil inn til Valnesfjord sentrum. Her finner du blant annet Coop Prix med godt utvalg av dagligvarer, Søstrene Suse bistro og Han Sylte’s egenproduserte syltetøy. Her er til og med tilgang på treningssenter.