Rønvik – Enebolig på romslig tomt med svært god utsikt – Utleie – Garasje

Jønkøpingveien 6 , 8012 Bodø. Prisantydning 8 550 000. Visning etter avtale med megler.

Stor og romslig enebolig med normalt god standard. Boligen har en praktisk og funksjonell planløsning med hele 4 soverom, bad, seprat vaskerom med dusj og wc, kjøkken med spiskammers og stor stue med utgang til sør og vestvendt balkong. Fra balkongen er det nydelig utsikt over Bodø by og omgivelsene rundt. Solen nytes fra tidlig morgen til sent på kvelden. I underetajen er det etagblert en godkjent utleie-del samt en hybel som ikke er byggemeldt eller godkjent. Her får du gode og skattefrie leieinntekter som gjør regnestykket enda hyggeligere.

Utvendig er det god plass til parkering av flere biler på egen tomt samt en lun hage på sørsiden av huset.

Boligen holder for øvrig følgende standard:

Kjøkkeninnredning i hoveddel i type hvit profil utførelse, godt utbygget med benker og takhøye overskap, noen glassdører. Fliser over benk. Innebygget komfyr og plass for oppvaskmaskin. Mekanisk avtrekk fra komfyrplass.

Romslig stue med parkett på gulv og malt strie på vegger, vedfyrt ovn og utgang til meget romslig balkong.

Soverom med parkett på gulv og malt strie på vegger og utgang til platting.

Bad/vaskerom med fliser på gulv og malt strie på vegger, wc, dusjkabinett, skyllekar på vegg og plass for vaskemaskin.

Hovedbad med fliser på gulv med gulvvarme og fliser på vegger, dusjkabinett, servant nedfelt i innredning og wc.

Garasje etablert under deler av bolig, åpnes i front med el.leddport, støpt gulv og malt puss på vegger. Strøm innlagt.

Utleiedel 1 (ikke byggemeldt eller godkjent)

Kjøkkeninnredning i type finert slett utførelse, utbygget med benker og overskap, fliser over benk og mekanisk avtrekk fra komfyrplass.

Bad med fliser på gulv med gulvvarme og malt strie på vegger, dusjkabinett, servant i servantskap og plass for vaskemaskin.

Wc-rom med fliser på gulv og malte vegger, wc og servant på vegg.

Utleiedel 2 (godkjent)

Stue med laminat på gulv og malt strie på vegger.

Bad med belegg på gulv og tapet på vegger, wc, servant nedfelt i innredning. Bod/ sovealkove med parkett på gulv og tapet på vegger.

Kjøkkeninnredning i type hvit slett utførelse, normalt utbygget med benker og overskap, mekanisk avtrekk fra komfyrplass.