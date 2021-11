Rønvik – Stor og svært innbydende utsiktsleilighet – God standard – Parkering i garasje

Øvre Lagård terrasse 26 , 8012 Bodø. Prisantydning 5 500 000. Visning torsdag 25. November klokken 17:15 – 18:00.

Øvre Lagård terrasse ligger i Nedre Rønvik og er kjent for å ha byens flotteste utsikt. Fra leiligheten er det nydelig utsikt fra Børvasstindene i sør til Hjertøya i nord. Hele Bodø Sentrum, indre havn, Rønvika samt fjellformasjonene rundt Bodø kan beskues fra boligen. Terrassen vender mot sør/vest og har meget gode solforhold. Det er kort vei til alt av fasiliteter, og sentrum er innenfor gang-/sykkelavstand. Marka og rå natur i umiddelbar nærhet.

Fra bakkant av huset kan man enkelt ta seg direkte opp i et populært turområde der stier leder opp til Pallfjellet og Pallvatnet. Sommer og høst kan man søke bærmarka her eller bare slå seg ned på benken ved vannet for å nyte stillheten og utsikten. Vinterstid legger det seg ofte skøyteis på vannet som barna i nabolaget har stor glede av. Fra dette området er det også mulig å ta seg videre helt opp til Keiservarden i tillegg til resten av Bodømarkas enorme turområder.

Boligen er endeseksjon og fører med seg fordelen av å ha det største hagearealet av enhetene i sameiet. I denne hagen står det bl.a. et epletre der det årlig har blitt høstet mellom 30-40 epler. Hagen og området rundt huset har et større potensiale. Bak huset kan man eksempelvis etablere en større platt der solen titter frem på morgenkvisten. Nærmeste nabo har i dette området etablert pallekarmer og har hatt suksess med diverse grønnsaker og salater.