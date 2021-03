16 nye smittet det siste døgnet

Situasjonen i Bodø er fortsatt at det er flere nye smittede hver eneste dag. I går ble det kjent at de to videregående skolene i Bodø stenger.

Under dagens pressekonferanse forteller kommunikasjonssjef Tord Berthinussen at 16 nye er smittet det siste døgnet.

– 12 av disse er nærkontakter, fire har ukjent smittevei. 52 personer er i isolasjon og 250 er i karantene, sier han.

Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen bekrefter at utbruddet er alvorlig.

– Det er et høyt tall og det viser at utbruddet er ganske alvorlig. På den andre siden ser det ut til at disse tilfellene er noe avgrenset til enkelte familier slik at det tross alt er noe oversikt, sier Kai Brynjar Hagen.

Hagen minner om at man må passe veldig på smittevernregler. (Se råd og regler i Bodø).

Den nasjonale forskriften er forlenget fram til 11. april.

Ordfører Ida Pinnerød sier vi er nødt til å ha tøffe tiltak en stund til.

– Først må jeg understreke at vi ønsket at regjeringen skulle gjøre dette. Varianten er smittsom og vi får ikke slått det tilbake. VI er nødt til å ha tøffe tiltak en stund til. Vi er helt enig, sier Ida Pinnerød.