5 personer omkom i trafikken i mars

Ferske tall fra Trygg Trafikk viser at så langt i år har 14 personer mistet livet i trafikken i Norge. Det er 10 færre enn i samme periode i fjor.

Nordland har ingen omkommne i trafikken så langt i år.

Senior kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk, Christoffer Solstad Steen sier det er positivt med en slik betydelig nedgang.

– Det er 12 færre menn som har mistet livet så langt i år enn i fjor, og det er positivt med en slik betydelig nedgang. Jeg har ingen god forklaring på denne endringen. Selv om det sannsynligvis baserer seg på tilfeldigheter, må vi håpe at denne utviklingen vil fortsette ut året, sier Steen.

Barn omkom i trafikken

I 2019 mistet for første gang ingen barn livet i trafikken. Dessverre omkom det to barn i trafikken i 2020 og i mars i år omkom det ei jente i trafikken.

– Et dødsfall i trafikken er like tragisk og unødvendig uavhengig av hvem som rammes. Likevel er det noe ekstra tungt og meningsløst når et barn mister livet i trafikken. Dessverre har dette rammet en familie i Troms og Finnmark. Jeg tror alle som er opptatt av trafikksikkerhet og alle foreldre føler med disse akkurat nå. Et av våre kjerneområder er trygghet for barn i trafikken og det er kanskje noe av det mest betydningsfulle vi jobber med i Trygg Trafikk, sier Steen.

Flest omkommet i Troms og Finnmark

Vårt nordligste fylke har det laveste innbyggertallet, men har likevel flest drepte i trafikken så langt i år.

– Troms og Finnmark har hatt to alvorlige møteulykker hvor begge har kostet to personer livet i hver av ulykkene. Uten at vi vet mye om årsaken til disse konkrete ulykkene, kjennetegnes mange møteulykker av høy energi som ofte får enorme konsekvenser for de involverte, avslutter Steen.