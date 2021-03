Advarer mot ungdomsfyll i påsken

Regjeringens åpning for å dra på hytta i påsken frister mange nordmenn til fjells. Men i mange familier blir ungdommen igjen hjemme. Det kan få konsekvenser. Vi har tatt en prat med alkovettorganisasjonen Av og til.

– Å være hjemme alene er frigjørende og gir etterlengta pusterom for mange ungdommer. Samtidig vet vi at det kan føre til hjemmefester ute av kontroll. Når ungdommen først drikker, drikker de mye, sier alkovettleder Randi Hagen Eriksrud. Hun håper derfor at foreldre har tydelige regler for ungdommen sin når de reiser på påskefjellet.

– Det å dra hjemmefra uten å snakke med ungdommen sin, kan også sette dem i en kjip situasjon. Selv om ungdommen tenkte å bare invitere noen få venner, kan festen komme ut av kontroll. Da er det vanskeligere å rydde opp i etterkant, sier Eriksrud.

Vold, sex og risiko

Hun forteller at det er flere risikofaktorer ved at ungdom under 18 år drikker alkohol.

– Tenåringens hjerne er under ombygging, og evnen til å vurdere risiko er mindre. Risikoen for ulykker stiger under alkoholpåvirkning, og voldsepisoder og sex man angrer på skjer oftere når man har drukket. Vi vet at alkohol fjerner hemninger og hemmer den kritiske sansen. Ungdomsfylla er farlig.



Alkovettleder Randi Hagen Eriksrud oppfordrer foreldre til å sette tydelige grenser for hva som er greit og hva som ikke er greit.

I år kommer også utfordringen med smitte på toppen av det hele.

– Det er mye vanskeligere å holde avstand når promillen stiger, og hjemmefesten i nabolaget kan bli både en fyllebombe og en smittebombe. Pass derfor på at ungdommen din kjenner til reglene for hvor mange som kan møtes og at de overholder dem.

Klare råd til foreldre

Selv om ungdomstid betyr brytningstid, betyr ikke det at foreldrenes rolle er utspilt.

– Det beste forsvaret mot ungdomsfylla er kjipe foreldre. Forskning viser at ungdom hører mest på foreldrene sine når det gjelder alkohol, forteller Eriksrud.

Eriksrud har tre tydelige råd til hva foreldre kan og bør gjøre for å forebygge de alvorlige hendelsene:

1. Sett tydelige grenser for hva som er greit og hva som ikke er greit. Ungdom med tydelige grenser hjemmefra tar mer fornuftige valg.

2. Snakk med andre foreldre. Forsikre deg om at det er andre voksne i nærheten som kan holde utkikk med ungdommen. Det holder ikke å spørre ungdommen din om det er andre voksne der. Ring rundt og forhør deg med voksne i nærområdet, eller de andre foreldrene i klassen.

3. Vær tilgjengelig for ungdommen din, også når du reiser på hytta. Ta alltid telefonen når ungdommen din ringer, selv om det er midt på natta.