10-årsmarkering av terroren

I år er det ti år siden terrorangrepene i Oslo og på Utøya hvor totalt 77 mennesker mistet livet. Det vil være markeringer landet rundt, også lokalt i Bodø.

I Bodø markeres det med en to timer lang minnekonsert i Rådhusparken på ettermiddagen, torsdag 22. juli.

Leder for Nordland AUF, Embla Sørensen sier de var tidlig klare på at de ønsket noe større enn det vi har hatt til vanlig under de årlige markeringene.

– Fra 2011 husker vi at det etter terroren ble arrangert minnekonsert og hvilket samhold det skapte. Det skapte et unikt samhold på tvers av politisk ståsted, alder eller hvor du var fra. Alle stilte opp og et slikt samhold ønsker vi å gjenskape nå. Uansett hvem du er, er du hjertelig velkommen til å delta, forteller Sørensen.

Samarbeidsprosjekt

AUF i Nordland har gått sammen med Nordland Arbeiderparti, Bodø Arbeiderparti, Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Bodø domkirke for å arrangere konserten. Minnekonserten vil bestå av både musikkinnslag, taler og navneopplesning av de 77 som mistet livet under terrorangrepene.

– Det ser vi for oss vil bli et veldig sterkt øyeblikk. Vi vil bruke lokale AUF-ere for å få fram budskapet og også for å vise at vi tar arven videre. Å lese opp navnene gjør vi for å minnes dem som mistet livet og også for å virkelig synliggjøre hva som faktisk skjedde. Det var et målrettet terrorangrep hvor 77 personer mistet livet og det blir veldig ekte når vi snakker om det med navn også, mener Sørensen.

Blant talerne under minnekonserten er ordfører Ida Pinnerød, leder i Bodø Arbeiderparti Ann-Kristin Moldjord og nevnte Sørensen.

Lokale musikkinnslag

Musikkinnslagene under konserten kommer fra Bendik Kajander, som går under artistnavnet Kajander, Anna Kajander, Thale Krogtoft og Hanne Engan. Sanger som blant annet «Vi e i lag om det hær» og «Elsk deg som før» vil bli framført før hele minnekonserten avsluttes med allsang av «Til ungdommen».

– Vi mener vi har en bra sammensetning med noen lokale bodøartister og noen lokale nordlandsartister. Kajander har også spilt på Utøya før, forteller Sørensen.

Streaming

Konserten starter 17.35 i Rådhusparken i Bodø torsdag 22. juli, men vil også streames slik at alle som ønsker kan få med seg markeringen. På grunn av smittevernregler ligger det foreløpig an til at det kan slippes inn 400 personer, men tallet kan ifølge Sørensen øke før konsertstarten.