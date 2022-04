12 ting du kan gjøre i påska

De fleste forbinder kanskje påske med skiløyper, kvikklunsj og kakao. Men bypåske og hjemmepåske kan være like bra. Her er 12 tips til hva du kan gjøre i påska i Bodø.



Hør oppsumert lydcollage lengre ned i artikkelen.

Isbading

Selv om Nordlandsbadet er stengt frem til sommeren på grunn av oppussing, kan man alltids prøve isbading. Stadig flere hiver seg på denne iskalde trenden. Kroppen inntar overlevelsesmodus under isbading. I likhet med dem som driver med ekstremsport, opplever isbadere et kick som gir økt tilstedeværelse. En finsk studie som er publisert i International Journal of Circumpolar Health, tyder på at isbading kan redusere stress og hjelpe på utmattelse og tretthet. Etter fire måneder med jevnlige isbad, følte deltakerne i studien seg mer energiske i hverdagen. Usikker? Prøv en iskald dusj til å begynne med. Pust er en flytende sauna i hjertet av Bodø som kan fungere som en fin start for deg som vil prøve vinterbading.

Fisking

Mange ser nok på fisking som en sommeraktivitet, men det kan fint også være en påskeaktivitet. Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig haiil? Årets kveitesesong er i gang og man kan prøve isfiske etter ørret. Er påskeværet tilfredstillende kan man for eksempel dra til Saltstraumen. For inspirasjon til fiske anbefaler vi å sjekke ut profilen Fiskegal, hvor Marius legger ut tips for fiske i Bodøregionen.

Tur

Bodø byr på enormt mange turmuligheter. Blant annet kan man kjøre ut mot nordsia hvor det finnes uttallige perler i både strender og fjelltopper. Har man ekstra god tid kan man alltids ta med seg ski og kjøre til fjell utenfor kommunegrensen, slik som Saltfjellet eller Beiarfjellet. Bodø og omegn turistforening har en oppdatert oversikt over turmuligheter i nærområdet. Tursjelen Anette Augusta gir deg inspirasjon og turtips på Instagram.

Ski

Det er fare for at det blir folksomt både i Maskinisten og på Bestemorenga denne påsken, men i Bodø er det flere alternativer når det kommer til slalom. Skarmoen, Vestvatn, Sulitjelma, Holtanlia, Valnesfjord og Glomfjord er i umiddelbar nærhet. Merk at skiannleggene har egene åpninstider.

Hotell

Unn deg en overnatting på et av byens mange hoteller. Det blir fort deilig med en liten ferie i egen by. Senk skuldrene og kos deg fra hotellsenga. Flere av hotellene har egne restauranter, men man kan også bestille levering av takeaway til hotellromdøra.

Bibliotek

Ta gjerne turen innom et av landets fineste bibliotek. Stormen har åpent noen dager i påska, og hver kan du enten sitte inne i varmen og lese din nye favorittbok, eller du kan sitte i solveggen utenfor. I påsken pågår det dessuten en utstilling på biblioteket, og mer informasjon finner du på deres egne nettsider.

Radiobingo

Samle en vennegjeng og prøv ut radiobingo hos oss. Vi har bingosendinger mandag 11. april, onsdag 13. april og andre påskedag. Utsalgsstedene har begrensede åpningstider i perioden, og du finner mer informasjon om vår radiobingo her.

Quiz

En påskeaktivitet som treffer mange. Gjennom kahoot.com kan man lage egen quiz. Marit O. Broman har gjennom Cappelen Damm forfattet tusen spørsmål til påska. Den finner du hos kjeder som Norli og Ark, eller på forlagets egne nettisder.

Spillkveld

Spillkveld er artig for alle i familien! Dra fram gamle klassikere eller bare en kortstokk om så og samle familien til en spillkveld. Spill får man kjøpt hos bokhandlere eller hos leketøyskjeder. Kortspillet Uno er basically det samme som Vri-åtter.

Lekedilla

Slapp av med en kopp kaffe mens barna springer rundt på Lekedilla. Blir de varme nok av herjingen, kommer garantert spørsmålet om slusj. Lekedilla har åpent gjennom påska. Mer informasjon finner du her.

Kino

Fram Kino har åpent i påska og viser filmer som Alle hater Johan, Sonic The Hedgehog 2 (hvor Jim Carrey har sin aller siste filmrolle) eller Lange flate ballær 3. Alternativt kan man lage pop-up-kino hjemme i stua. Hent dyner og puter fra senga, legg deg godt til rette i sofaen og kjør på med popcorn og smågodt. Vi kan anbefale familiefilmen Hopp fra 2011, eller reflekter litt rundt religion med Mel Gibsons film The Passion of The Crist. Husk høy lyd!

Krim

Ingen påske uten krim! Tradisjon tro har britisk krim vært selvskreven både som serier på TV og i bokformat. Både NRK og TV2 har et godt utvalg, i likhet med strømmetjenester som Netflix og HBO. Vi anbefaler Beforeigners på HBO og Jørn Lier Horsts serie Wisting på Viaplay. Podcast er i vinden og vi kan anbefale TrueCrimePodden, HistoriePodden eller Rekomandert.