7 ting å gjøre i jula

Julen er tiden for avslapping med familie og venner. Kanskje du skal bruke tiden til å reflektere over hvordan året har vært, og kanskje skrive en liten liste over de tingene du er takknemlig for? Her er syv ting å gjøre i jula.



Radiobingo på Radio 3

Har du ikke testet ut radiobingo enda, så er det på høy tid. Vi har radiobingo mandag 27, og onsdag 29. desember fra kl 21.00. Samle hele familien og test ut det som blir en høydaere i romjula. Mer informasjon om radiobingo finner du her.

Quiz

Det bugner over med julequiz-bøker i forskjellige kategorier. Gjennom Kahoot.com kan man lage en egen quiz hvor venner og familier kan delta gjennom app. Quizbøker finner du i bladseksjonen i din dagligvarebutikk, eller hos Ark eller Nordli.

Spillekveld

Samle hele familien og ha en spillekveld. Dra frem klassikere som Alias eller Geni, eller prøv ut Ryktet går. Kortspill går forresten aldri av moten.

Kino

Fram Kino har åpent i romjula. Det er premiere på Snødronningen, og filmene Tre nøtter til Askepott, Brillebjørn feirer jul, The Matrix Ressurections og Jul på KuToppen går i romjula. Mer infomrasjon her.

Hjemmekino

Alternativt kan man lage en spesiell filmkveld. Pop popcorn og flytt soverommet ut i stuen. Ta putene og dynene fra senga til sofaen, så får du en ekstra komfortabel filmkveld. Se noe spenende som for eksempel Tom Hanks nye filmn Finch, eller ødelegge jula med komigrøsseren Black Christmas. Radio 3 anbefaler Fatman, hvor Mel Gibson spiller hovedrollen som julenissen. Er du mer amorøs av deg anbefaler vi Serendipity, en sukkersøt julefilm om skjebnen og kjærligheta. Eller Die Hard da – en juleklassiker.

Lese en bok

Bokåret 2021 var fylt med titler som Beautiful World, Where Are You, Cloud Cuckoo Land og Stephen Kings Later. Rekker du èn eller flere bøker før nyttår?

Høre på podcast

Det finnes et hav av gode podcaster der ute, og noen tips fra oss er Rekkomandert som har en julespesial ute. Vi anbefaler Henrettelsespodden, True Crimepodden, eller Tippelaget.

Kanskje får du mange julegaver som må byttes, og da har City Nord åpent mandag til fredag i romjula fra 10 til 18 og nyttårsaften fra 10-16.

Koch Kjøpesenter har åpent i romjula fra 10-18, og nyttårsdagten fra10-15.

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår!