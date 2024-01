70 elever fra restaurant- og matfag i nordnorsk kokkekamp

Det er ingen tvil om at kokkeyrket fortsatt er viktig.

Sammen med FAVN og Ramsalt, arrangerer Ungt Entrepernørskap kokkekamp for elever ved restaurant- og matfag, med representanter fra alle skolene i Nordland.

Bakgrunnen for dette er å sette fokus på yrket, synliggjøre elevene og legge til rette for en arena for nettverksbygging.

Vi tok en prat med Hedda Eldøen fra Ungt Entrepenørskap, som kan fortelle oss at mange har funnet sin lærlingplass på nettopp slike arenaer.

Tirsdag 9. januar og onsdag 10. januar settes det hele i gang. 70 elever fra alle skolene i Nordland møtes for å utplasseres, lære og konkurrere i sitt fag.

Ønsker du å følge lokale kokketalenter? Ta turen til Quality Hotel Ramsalt onsdag 10. januar.

Hør mer her: