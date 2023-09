Abid Raja til Bodø – Om utenforskap og kampen for kjærligheten

Abid Raja fikk en tøff start på livet. Som baby ble han forlatt på sykehuset i flere måneder.

Raja ble nemlig født med en ekstraordinær sykdom, noe som gjorde starten på livet tøft for den lille gutten. Lettere ble det ikke da familien forlot den nyfødte gutten på Ullevål Sykehus og reiste til Pakistan over en lengre periode.

Raja vokste opp med en følelse av å aldri være god nok. Han ble mobbet ute og slått i hjemmet. Alt dette foregikk samtidig som faren kastet skam over sønnen sin, noe som gav Raja en vedvarende skyldfølelse. Han fikk stadig høre at han aldri kom til å bli god nok.

Så skulle livet ta en annen retning. Raja, som tross alt hadde blitt lovet bort til sin kusine, ble forelsket. Heller ikke her skulle livet vise seg å være lett. Kvinnen han hadde møtt, Nadia Ansar, var lovt bort til sin fetter. Som om ikke det var vanskelig nok tilhørte foreldrene til Raja og Ansar to ulike kaster. At de to skulle finne hverandre var ikke bare sett ned på. Det var ulovlig.

Etter å ha skjult forholdet i flere år bestemte Abid Raja seg for å snu ryggen til gamle tradisjoner. Han valgte Nadia. Raja og Ansar har nå vært gift i nærmere 22 år.

Den vanskelige kjærligheten, utenforskap og omsorgssvikt har blitt til bok.

Fredag 29. september kommer Raja til Stormen Konserthus for å prate om disse tingene.

Og er du redd for kjedelig politikersnakk, blir det lite av det. I følge Raja handler dette foredraget om selve livet.

Hør praten med Abid Raja her: