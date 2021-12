Alkoholvett i jula

90.000 barn i norge vokser opp i et hjem med en mamma eller pappa som drikker for mye akohol. Vi har tatt en prat med alkoholvettorganisasjonen Av-og-til.

Hør innslag lengre ned i artikkelen.

Generalsekretær og kommunikasjonsleder, Katrine Gaustad Pettersen sier at det dessverre er slik at julen er en høytid der voksne drikker en del alkohol.

– Desember er den måneden i året der vi nordmenn kjøper mest alkohol. Det betyr at det er ganske mange barn som opplever at foreldrene drikker mer i julen enn de gjør ellers, sier Gaustad Pettersen.

Av-og-til jobber med holdningsskapende arbeid for godt alkovett i samfunnet. Arbeidet er rettet mot situasjoner der alkohol utgjør en særlig risiko eller kan være til ulempe for andre. Bak Av-og-til står politiske partier, faglige- og frivillige organisasjoner. Av-og-til samarbeider lokalt med 60 kommuner over hele Norge.