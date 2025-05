Alle 18 hull er åpnet – Nå kan du prøve deg på banen!

Golfsesongen i Bodø er endelig i gang – og alle 18 hull er åpnet (!)

– Rekordtidlig, sier daglig leder i Salten Golfklubb, Sigve Bollestad.

10.–11. mai er det duket for det populære Veien til Golf-kurset. Dette er et nybegynnerkurs som gir deg en praktisk innføring i hva spillet handler om, og inneholder trening i grunnleggende teknikk, regler, sikkerhet og opptreden på banen. Du får også prøve å spille på banen, for å oppleve golfen i sitt rette element.

Etter kurset kan du melde deg inn i klubben og spille så mye du vil!

Golfklubben har mange ulike tilbud for at du skal komme deg videre – både med trening, spill og sosiale aktiviteter.

Vi har tatt en prat med Bollestad, som røper at også ungdommen har kastet seg på golf-trenden.

Det er fortsatt noen ledige plasser 10.–11. mai, men det holdes også kurs på følgende datoer: 21.–22. mai, 7.–8. juni og 18.–19. juni. Etter det blir det et lite opphold før kursene starter opp igjen i august.

Påmelding og mer informasjon finner du via: bodogolfpark.com.

