Annonser på lokalradioen din i sommer

I sommer kan du nå ut til ekstra mange på lokalradioen din, for en ekstra rimelig sum.

Også denne sommeren forventes det mye trafikk både av nordmenn på norgesferie, og utenlandske turister som kommer til Norge og Salten.

Felles for disse er at de veldig ofte finner lokalradioen når de er innom regionen vår. Norske turister fordi det er en fin måte å finne lokale tips på, og høre om det som rører seg lokalt.

Utenlandske turister fordi de kommer ofte utstyrt i biler som kun har FM radio, og da får de kun opp ett eneste alternativ når de kommer ned fra Saltfjellet, forbi Junkerdal fra svenskegrensa, passerer Kobbelv nordfra eller kommer inn med Moskenesferga. Nemlig Radio 3 Bodø, vi er eneste radio som har dekning på FM-nettet fra Bodø og ut i hele dette området. Vi sender så klart også på DAB til de som har slikt fancy utstyr.

So maybe radio advertising in English could be the key to get your business full of tourists this summer.

Vi ordner gjerne en spot på norsk og en på engelsk dersom det er ønskelig. På den måten når man ut til alle som kommer til Bodø, Fauske, Rognan og store deler av Salten denne sommeren.

Helt siden 2020 har sommeren vært et stort høydepunkt når det kommer til lyttertall for oss i lokalradioen. Vi får kvartalsvis oppdateringer fra Kantar TNS, som utfører de offisielle lytterundersøkelsene i Norge, samme tall som NRK, P4, Radio Norge og alle de store aktørene benytter seg av. Disse tallene er gjennom hele året gode for oss hvor vi når bredt ut i hele Salten, og når månedlig ut til 40% av Bodøs befolkning. Dermed lokalt i Bodø er det kun NRK Nordland som kan vise til flere lyttere enn oss. Vi har eksempelvis flere lyttere enn P4, Radio Norge og NRK P3 lokalt i Bodø.

Tilbake til sommeren er altså det siden 2020 blitt et høydepunkt gjennom året, der hvor man var vant med at i fellesferien dalte lyttertallene, har de siste årene juni – august vist en økning i antall lyttere. Det skyldes i stor grad flere som tar norgesferie, og nå når i tillegg den utenlandske turismen er tilbake for fullt forventer vi svært gode lyttertall sommeren 2023.

Det gir deg en unik mulighet å nå ut til ekstra mange denne sommeren, og også for en ekstra rimelig penge siden vi kjører sommerkampanje på radioannonsering.

Det vil si man kan kjøre radioannonse hos oss i de tre sommermånedene men bare betale for to. Dermed kan man annonsere hele juni, juli og august på Nordlands største lokalradio for kun 15.000,- eks mva. (Veil. pris 22.500,-). Bestillingsfrist er 30. juni, starter man annonseringen for eksempel 15. juni, går den til 15. september.

Vi har også tilbud på en måneds annonsering dersom man ikke ønsker å annonsere hele sommeren hvor vi tilbyr en måned til 6000,- eks mva. (Veil. pris 7500,-). Bestillingsfrist på en måned med sommerpris er 31. juli.

Så hva venter du på? La oss hjelpe deg å fylle din virksomhet i sommer da vel!

Kontakt Benjamin på benjamin@radio3.no eller ring oss på 755 25 000, så hjelper vi dere i gang. Nå ut til ekstra mange i sommer, ekstra rimelig.