Åpner for sesongen på Myklebostad

1. Mai åpner Bodø Golfpark på Myklebostad sine første hull for sesongen. Noe annerledes blir det alikevel for Bodø’s golfere, det melder klubben på sin facebookside mandag.

– Vi åpner hull 1-9 fredag 1 mai kl 1100. Det vil bli spill med smittevern restriksjoner.

Det var meldingen Bodø Golfpark sine følgere på Facebook kunne få med seg mandag. Klubben informerer videre på sine facebookkonto at det blant annet ikke blir rom for å bruke garderobene og at selve spillingen vil foregå med noen restriksjoner.

Vi tok konktakt med daglig leder Sigve Bollestad som til tross for en vanskelig tid er godt fornøyd med å endelig kunne åpne banen igjen.

– Vi er veldig fornøyd med å kunne åpne så tidlig, banen er tørr og fin, sier han.

Samtidig legger han til at det enda er en liten stund til at anlegge kan åpne for fullt.

– Vi må avvente litt med de resterende hullene 10-18. Det er også litt arbeid som gjenstår før vi kan åpne driving rangen. Det må noe mer jobb til her, men vi håper å kunne åpne det også i løpet av 1-2 uker, sier Bollestad.

Avslutningsvis melder han om at for nye spillere vil de fortsatt arrangere Veien Til Golf-kurs, slik at de som hadde håpet å kunne starte opp med sin nye hobby i år fortsatt får mulighet til det.

– Allerede neste uke arrangerer vi første VTG-kurs. På grunn av rettningslinjer kan vi ikke ha like mange på kurs om gangen, så vi begynner allerede å få kursene fylt opp, avslutter daglig leder hos Bodø Golfpark.

På bilde under ser vi at banen begynner å bli grønn og fin. Se hele innlegget til golfklubben og spillrestriksjonene under bilde.

– «Åpning Salten Golfklubb hull 1-9 Vi åpner hull 1-9 fredag 1 mai kl 1100. Det vil bli spill med smittevern restriksjoner

Flagg og hullkopp skal ikke berøres. Vi vil sette i en trinse på flaggstanga, som gjør at ballen ikke faller helt ned i hullet, slik at den enkelt kan plukkes opp, eller tas ut med kølle Det vil ikke bli lagt ut raker i bunkere Alle må kun bruke eget utstyr, og holde nødvendig avstand Ballvaskere og søppelbøtter vil bli tatt inn, det er forbudt å bruke. Ta med søppel hjem eller til klubbhuset Foreløpig er det ikke anledning til å leie golfbil. Touch skjerm i klubbhuset er stengt, og det samme er garderobene i klubbhuset. Bakdøra vil være låst. Opprettelse av starttid gjøres på nett eller i klubbhuset. NB! Alle som skal spille SKAL være registrert i golfbox. De som skal betale greenfee skal gjøre dette før runden starter. Vi vil iverksette marshall tjeneste som sjekker spillere på banen. Foreløpig vil driving range være stengt, Klubbhuset er åpent, antibac brukes på vei inn og ut. Alle holder nødvendig avstand. Les om retningslinjene på hjemmesiden til Norges Golfforbund; https://www.golfforbundet.no/korona