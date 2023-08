Arbeiderpartiet om heltidsstillinger, beredskap og sosial dumping

Vi har fått inn nok en politiker i studio, denne gang fra Arbeiderpartiet.

Ordførerkandidat Ann-Kristin Moljord tok turen for å dele sine hjertesaker, som blant annet består av å bygge opp et parti med trygg styring, i en tid der verden males av en viss usikkerhet. Dette ønsker hun å gjøre ved å sikre flere heltidsstillinger og sørge for at folk har en ordentlig jobb å gå til, samt å være en forutsigbar kommune for næringslivet.

– Bodø skal være en klarspråkkommune

Videre har partietblant annet tatt til orde for at Bodø skal være en klarspråk-kommune, som i følge Moljord handler om å bruke et presist og forståelig språk. Dette var også noe partiet selv fikk kjenne på, etter å ha fått kritikk for en facebook-kampanje der nettopp språk ble et tema. Her mente blant annet språkforsker Ivar Utne at partiet ikke lyktes med å ta i bruk et forståelig språk.

Til dette svarer Moljord at kampanjen besto av sitater hentet direkte fra deres partiprogram og at disse er utformet av medlemmer fra partiet. Hun legger til at de kanskje kunne ha tatt i bruk en kommunikasjonsrådgiver, men at de ikke ønsket å bruke penger på dette og legger vekt på at det kanskje ikke ville blitt like ekte.

Et annet unikt punkt som Bodø Arbeiderparti har i sitt partiprogram er å prøve ut åpen dør-møter med ordføreren. Hvordan hadde dette fungert i praksis?

Hør hele praten med Ann-Kristin Moljord her:

