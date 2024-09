Arrangerer Bodøs første strikkefestival

Det er ingen tvil om at interessen for strikking og håndarbeid lever i beste velgående – også i Bodø.

Strikkefestivaler er ikke et ukjent fenomen i Norge, men en slik festival har aldri blitt arrangert i Bodø. Inntil nå. Det skulle tre strikkeglade venninner til for å virkeliggjøre den ambisiøse ideen, og responsen har vært overveldende. Når festivalen går av stabelen denne helgen, er det for fulle hus.

Festivalen tilbyr også flere åpne arrangementer som er tilgjengelige for alle, også de uten billett.

Som en del av festivalens samfunnsengasjement ønsker arrangørene å støtte en veldedig organisasjon som bidrar til god psykisk helse. I år går innsamlingen til LEVE Nordland.

LEVE er en medlems- og interesseorganisasjon for alle som er rammet av selvmord og/eller som er engasjert i selvmordsforebygging.

I den anledning har Jørgen Johnsen, kjent som Johnsen Knits, designet årets festivaloppskrift – LEVE-votten. Kjøper du denne oppskriften, bidrar du til organisasjonen.

Vi tok en prat med Therese Grytnes, en av årets festivalarrangører.

