Bodø Bunkermuseum inviterer til gratis bunkervandring

For 10 år siden startet Bodø Bunkerforening et ambisiøst prosjekt for å bevare Bodøs krigshistorie.

De tok på seg oppgaven med å restaurere den tyske bunkeren i Jentofthaugen, som var i ferd med å forfalle.

Frode Ihlen Kirkenes var blant dem som mente at tilstanden på bunkeren var uverdig, og har ikke angret et sekund på at han satte i gang med dette prosjektet.

Sammen med Thomas Lillevoll, leder for Bodø Bunkermuseum, og Knut Støre, samt flere andre, gikk de i gang med arbeidet.

Mange i Bodø satte pris på dette initiativet, og museet har fått mange besøkende, både fra inn- og utland.

Vi har snakket med Lillevoll, Støre og Ihlen Kirkenes om prosjektet.

Lørdag inviterer museumet til åpen bunker i Jentofthaugen. Arrangementet er helt gratis.

Hør innslaget her: