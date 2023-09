Bodø har fått ny varaordfører – Kan snu om Østbyen Skole

Mandag 11. september ble det klart at Odd Emil Ingebrigtsen kom til å bli Bodøs nye ordfører. Det var imidlertid knyttet stor usikkerhet rundt hvem som kom til å ta over rollen som varaordfører.

Både Tommy Wisth fra Fremskrittspartiet og Ida Gudding Johnsen fra Venstre ble nevnt som potensielle kandidater. Under en pressekonferanse på Scandic Havet klokken 10.00 onsdag, ble det imidlertid klart at det blir sistnevnte som trer inn i rollen. Tommy Wisth blir på sin side leder for Plan- og miljøutvalget i kommunen.

Under pressekonferansen ble det også lagt fram en ny politisk plattform.

Et punkt som ikke nevnes i plattformen er imidlertid Østbyen Skole. Høyre har vært klar i sin sak. Skolen bør legges ned. Venstre har gått inn i en valgkamp med et ønske om å trappe ned på diverse skolekutt. Hva som skjer med skolen kommer ikke fram før en ny skolebehovsplan eventuelt legges frem.

Vi tok en prat med Johnsen om nettopp dette. Her kommer det fram at hun ikke lengre er klar i sin sak og sier blant annet at hun må vente til skolebruksplanen legges fram til våren, før Venstre kan ta et nytt standpunkt på akkurat det.

I 2022 stemte altså partiet imot nedleggelse av Østbyen Skole.

Hør praten med Ida Gudding Johnsen her: