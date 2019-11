Bodø Spektrum feirer 15 år på søndag

Søndag 24. November fyller Bodø Spektrum hele 15 år og inviterer med det alle bodøværingene til en storstilt feiring.

I en splitter ny hall tok Norges håndballjenter mot Russland, etter at IK Grand hadde tjuvstartet med dansegalla et par helger før, i det som ble åpningskampen i Bodøhallen. Etter dette har det vært utallige håndballkamper med lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, men også mange andre idretter har hatt arrangementer i hallen som volleyball, innebandy, turn, futsal, basket, bordtennis med mer. Det har vært gjennomført mange turneringer, arrangementer, konserter og messer siden åpningen. I jubileumshelgen er det volleyballturnering i Bodøhallen og Eat, Move, Sleep cup i Nordlandshallen.

– Vi ønsker å ha en markering av jubileet vårt for folket. Det blir servering av kake, kaffe og saft fra klokken 12.00 i kafeen så langt beholdningen rekker. Klokken 12.15 vil vi slippe ut flere hundre badeballer i bølgebassenget i Nordlandsbadet. Noen av disse er nummerert og finner du en nummerert ball får du en premie. Vi setter og ut den nye hinderløypa i stupebassenget og maskoten vår, Ørnulf, tar nok og turen innom Nordlandsbadet for å hilse på. I tillegg har vi funnet tilbake til våre priser fra åpningsåret 2004. Dette er gode priser, spesielt med tanke på at på den tiden var det ikke innført moms på billetter forteller salg- og markedsansvarlig, Kristin Haugen.

I Nordlandsbadet og Spektrum Velvære har siden åpningen hatt opp mot 140.000 besøk årlig. Dette har blitt en av Bodøs største attraksjoner. Nå er arbeidet med utvidelsen til et nytt konkurransebasseng startet og de første skissetegningene vil bli presentert på feiringen.

– Samtidig som vi mimrer tilbake til de 15 spennende årene som har vært skal vi også se framover. Vi har fått de første skissetegningene av det nye 25-meters konkurransebassenget og disse blir presentert på søndagen. Det vil være mulighet for de som ønsker å komme innom oss å se tegningene, stille spørsmål og komme med tilbakemeldinger i tidsrommet mellom klokken 12.00-14.00. Vi gleder oss masse og synes de første utkastene er veldig bra og håper folket er enig med oss sier Haugen og oppfordrer samtidig alle til å komme å feire sammen med dem.

Her er Programmet for dagen: