Bodøs beste unge gamer skal kåres

Lørdag 7. oktober skal Stormen Bibliotek, Redd Barna og Digital Ung kåre Bodøs beste unge gamer!

Arrangementet er laget for å sette fokus på en hobby mange tenåringer har i dag.

Mange foreldre er kanskje redde for at barna sine blir sittende mye inne og at gaming tar for mye tid. Hvordan setter man egentlig en grense på barnas favoritthobby? Hvor mange timer er det greit å «game»? Dette, samt mye mer, kan du få svaret på førstkommende helg, på Stormen Bibliotek.

Her får biblioteket blant annet besøk av Barnevakten som skal holde foredrag om nettopp dette. Her kan man som forelder stille spørsmål og lære mer om hvordan man blir trygg på internett.

Det blir også meet and great med Christopher Robin Omdahl, kjent fra Flippklipp, Kompani Lauritzen og Forræder.

Sist, men ikke minst, går det av en konkurranse der målet er å sette stas på Bodøs beste unge gamer. Her kan ungdommen din bli bedre kjent med andre gamere i Bodø og ikke minst prøve seg på en rekke spill.

I den anledning fikk vi besøk av Marit Johnsen Kindsbækken fra Stormen Bibliotek og og Alex Nilsen fra Digital Kveld.

De hadde følgende å fortelle: