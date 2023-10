Bygg en drone på Stormen Bibliotek

Å fly drone er en hobby som har vokst i popularitet det siste tiåret.

Tidligere var dette en «dubbeditt» som stort sett kun var forbeholdt profesjonelle. I 2023 er det ikke uvanlig å se naboen operere en drone.

Hvorfor har drone blitt så populært og hvordan bygger man en drone? Sistnevnte ønsket Arthur Schuchter å undersøke. Schuchter er førsteamanuensis på Universitetet i Tromsø. Tirsdag klokken 17.30 tar han, sammen med UIT og Kodeklubben, turen til Stormen Bibliotek for å lære mer om programmering, IT og drone-bygging. Kodeklubben er en klubb for barn som har interesse for IT og programmering.

Arrangementet passer for alle med en ekstra interesse for kodebygging. Her vil du få full kontroll over systemene og en mulighet til å få innsikt i koden som gjør at dronen kan fly.

Nor for ditt barn? Påmelding eller spørsmål kan sendes til: arthur.schuchter@uit.no

Hør mer her: