– De som jobber her jobber med hjertet

Ideen om å fargelegge hverdagen til volds- og overgrepsutsatte kom til live da Elisabeth Pettersen fra Krisesenteret i Salten tok kontakt med billedkunstner Cathrine Knudsen.

Prosjektet tok av og det viste seg å være mange som hadde lyst til å hjelpe. Med det fikk 43 kommunale krisesenter Norge rundt, donert kunst til å henge opp på veggene og forhåpentligvis gjøre hverdagen litt bedre for beboerne. Givergleden var rett og slett enorm.

Vi har tatt en prat med Elisabeth Pettersen fra Krisesenteret i Salten. Hun ønsker å øke bevisstheten rundt vold i nære relasjoner og ikke minst fremme budskapet om at det finnes hjelp. Krisesenteret i Salten er helt unikt og har døgnåpent. Her kan man ringe døgnet rundt og ta kontakt dersom man opplever noe vanskelig. Ikke vær redd for å ta kontakt!

Krisesenteret i Salten kan nås på 75555890.

Visjonen til Krisesenteret er å forebygge vold i nære relasjoner og øke bevisstheten rundt det. Om alle leser seg opp, blir litt mer nysgjerrig og bidrar med varme og godhet – Da kan man nemlig komme langt.

