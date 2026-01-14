Derfor hørte du NRK på lokalradioen din

Onsdag 14. januar er det nasjonal varslingsprøve med test av tyfonene og Nødvarsel på mobil i hele landet. Da skal også beredskapen på radio testes.

Som regionens største radiokanal er Radio 3 Bodø en såkalt beredskapskanal. Det vil si at ved en krise skal man kunne høre på Radio 3 hvis man oppsøker viktig informasjon. I disse testene som er to ganger i året spiller derfor Radio 3 nyhetene til NRK for å få ut viktig informasjon.

– Å beskytte sivilbefolkningen er en kjerneoppgave for myndighetene i krise og krig. Varslingsprøver er en kritisk del av det å teste den nasjonale beredskapen for å kunne beskytte sivilbefolkningen også i krig, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Varslingsprøven 14. januar gjøres over hele landet, klokken 12. Da tester Sivilforsvaret tyfonene med signalet «Viktig melding – søk informasjon». Samtidig sender politiet Nødvarsel på mobil.

Tyfonene når omtrent halve av det bebodde arealet i Norge, mens Nødvarsel skal nå de aller fleste mobiler.

Det er sjette gang varslingsprøven gjennomføres på denne måten. I tillegg har politiet brukt Nødvarsel ved flere reelle hendelser, hvor det har vært akutt fare for liv og helse, siden systemet ble klart til bruk i begynnelsen av 2023.

Nødvarsel går ut til alle oppdaterte mobiltelefoner som befinner seg i Norge og som er koblet på 4G/5G. DSB anslår at rundt 97 prosent av mobiltelefonene som er i aktiv bruk i Norge kan motta Nødvarsel.

Varslingsprøve betyr at alle lokalradioer som er tilknyttet beredskapsavtalen skal videresende NRK Dagsnytt samtidig og uendret på sine frekvenser.

Signalet blir gitt med tyfoner slik:

Tre signalserier med ett minutts opphold mellom seriene. Tuting i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Dette betyr: Søk informasjon. Informasjon om hva som skjer og hvordan en skal forholde seg gis gjennom ulike media , f. eks. radio. En rekke lokalradioer er med i en beredskapsavtale og videresender informasjon.