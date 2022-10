Dette kan du finne på i høstferien

For mange er høstferien en yndet tid, med noen ekstra avslapningsdager med barna. Men hva skal man finne på disse dagene? Her kommer syv tips til høstferie-aktiviteter for små og store.

Enten du skal ha noen fridager i høstferien eller om du er på jobb bør du lese videre. Her kommer syv gode tips til aktiviteter for hele familien i høstferien eller i løpet av høsten.

Om du synes det høres enklere ut å høre om alle disse i stedet for å lese er det bare å scrolle helt nederst i saken til avspilleren.

– Nordlandsbadet

Endelig har Nordlandsbadet åpnet dørene sine igjen. Etter å ha vært stengt grunnet bygging av nytt basseng i hele sommer kan nå små og store badeglade kose seg i badeland igjen. Inne i Nordlandsbadet er det sommer hele året, uansett vær. Det perfekte stoppestedet for familien med en dukkert en kald høstdag. Åpningstidene i høstferien er 11-21 onsdag – fredag og 10-18 lørdag og søndag.

Om du ønsker å unne deg selv noe ekstra en kald høstkveld er kanskje et besøk innom Spektrum Velvære ikke det dummeste å gjøre. Med et bredt utvalg badstuer pluss dusjer og boblebad er du garantert en behagelig stund.

Her kan du lese mer og kjøpe billetter til Nordlandsbadet og Spektrum Velvære.

Bonus:

I Bodø Spektrum inviterer Bodø Håndballklubb og Junkeren til «velkommen til håndballen». Dette er et gratis aktivitetstilbud for de mellom 6-12 som ønsker å prøve ut håndball. Dette tilbudet finner sted på onsdager i Bodø Spektrum mellom 17-18. Dette kan være en fin høstferieaktivitet for de yngre.

– Pust

Apropos badstue, hva med å teste ut byens mest spektakulære dersom du ikke har gjort det alt? Midt i Bodøs havn, på bryggen med negang fra Radisson/Stormen finner man en flytende badstue. Her kan du gi deg selv en forfriskende opplevelse utenom det vanlige med et raskt hopp ut i det iskalde sjøvannet, før du løper inn i den behagelige varme flytende saunaen. En perfekt aktivitet for vennegjengen, kjærestene eller familien. Hvem er tøffest og tørr å hoppe ut i vannet først?

Les mer og book din neste badstu-opplevelse her.

– Jektefartsmuseet

Bodø har jo en del museer nå, og du har kanskje besøkt flere av dem. Men har du rukket å vært innom det nyeste museet, og kanskje det mest historiske museet for Bodø sin del? Ikke bare byr det nye Jektefartsmuseet på spennende kunnskap, men hele området rundt det i Bodøsjøen Friluftsområde er vel verdt et besøk for familien.

Jektefartsmuseet forteller om den råe kystkulturen, og historien om hvordan jektene sto for nesten all frakt av varer fra Nord-Norge, og store deler av vestkysten i over 400 år! Her får du opplevelser og refleksjon. Du får høre om strabaser og livet om bord, tørrfiskhandelens historie, makt og avmakt, profitt og risiko – samtidig som du kjenner lukta av tjære og tørrfisk.

Med Bodøsjøen friluftsmuseum som består av 14 ulike bygninger som omkranser Jektefartsmuseet, bidrar det til å utdype Nordlands historie og livet i fiskebondesamfunnet.

I Vengen Skafferi brukes lokale tradisjoner og råvarer sammen med matvarer som ble fraktet med jektene til og fra Nordland. Vår matprofil er bygget på disse råvarene og tradisjonene, presentert som moderne retter.

Museet holder åpent tirsdag – fredag 11-16 og lørdag – søndag 11-17.

Mere informasjon om Jektefartsmuseet finner du her.

– Bodø Padel / Bodø Golfsenter

Har du rukket å teste ut padel enda? Hvis ikke er jo høstferien det perfekte tidspunkt å teste dette ut for hele familen eller vennegjengen. Sporten har vokst raskt og er økende i Skandinavia. I Spania er sporten blitt så stor at det er flere som spiller padel enn fotball der nå! Og vi vet jo hvor stort fotball er i det landet, så det sier jo sitt. Bodø Padel har åpent døgnet rundt hele høstferien. Ta med familie og venner for å teste ut padel hos Bodø Padel det lokale padel-senteret. Priser per time er 200,- på singelbanen (2stk) og 350,- på dobbelbane (4stk).

Book din time via matchi appen eller på matchi.no

I samme bygning i Breivika finner vi Bodø Golfsenter, høsten markerer avslutning på utesesongen og starten på innesesongen. Har du ikke testet golf enda? Det er flere og flere som starter sin golfkarriere i simulatorer fordi det er litt tryggere omgivelser. Bodø Golfsenter har instruktører og utstyr til disposisjon. Her finner man markedets beste simulatorer slik at man får den totale golfopplevelsen innendørs.

Her inne på Bodø Golfsenter sin nettside kan du lese mer om golf og padel, samt finne link direkte til booking.

– 7. Himmel

Høsten er definitivt årstiden for en avslappende stund, og i Bodø finnes det få steder man får en bedre totalopplevelse av velvære enn hos 7. Himmel. De har også nylig åpnet en ny avdeling på Ramsalt, hvor det tilbys drop-in og har en egen meny til dette.

Her kan du også overraske noen du er glad i med egne duo-behandlinger med blant annet kurbad og massasje. Er dere en større gruppe, for eksempel en vennegjeng eller noe sosialt med jobben er det mange spennende muligheter. 7. Himmel har god erfaring med større grupper og hjelper deg med å sette sammen et tilbud av det dere måtte ønske.

Her kan du ta kontakt med 7. Himmel for å finne tid til en himmelsk stund.