Dette kan du finne på i høstferien 2023

Høstferien nærmer seg med stormskritt og tiden for fyr i peisen, ullgenser, noe varmt i koppen og raking av hage er i gang.

For den utålmodige og eventyrlystne er det derfor godt å vite at det finnes aktiviteter, også i høstferien.

Vi har samlet sammen Bodøs aller beste høstferie-tips!

PS. Ønsker du å høre saken i lydform? Scroll nederst i artikkelen.

Pust sin flytende badstu ligger rett nedenfor stormen bibliotek, med utsikt mot Nyholmen skanse.

PUST holder åpent hver dag fra 06.00-23.00, også i høstferien. På dagtid får du skinnende dagslys og når høstmørket senker seg, lyser badstuen opp innvendig og utvendig. Du får da bade i lyseblått hav under stjerneklar himmel – med muligheter for nydelig nordlys om man er ekstra heldig.

Pust er et fantastisk rom å være i. Sett av egentid til deg selv eller bruk det som en møteplass for nye bekjentskap, kjærester eller gode venner. Og du? Hele familien er selvfølgelig velkommen. I høstferien kan du også vente deg to arrangementer. Onsdag 11 oktober 18.00-19.30 er det Mindfulness med Marianne, og søndag 15 oktober 18.00-19.30 holder Camilla nymånerituale. Både Camilla og Marianne er begge utdannet yogainstruktører og skaper helt unike og magiske stunder i PUST sin flytende sauna. På alle Pust sine arrangementer er det også mulig å ta seg et forfriskende bad, dersom du er komfortabel med det. En perfekt avkobling fra hverdagen!

Les mer om Pust og book din neste avslappende stund her.

Norsk Luftfartsmuseum, bedre kjent som flymuseet, holder selvfølgelig åpent i høstferien. Her kan store og små lære mer om flyets opprinnelse, papirfly og masse mer! Visste du for eksempel at en sau fløy før mennesket, og at luft veier noe? Flymuseet tilbyr aktiviteter, omvisninger og foredrag.

Her er et lite utdrag fra årets høstprogram:

Kl.11.30: Fra flyfiasko til fabelaktighet

Hvordan havnet en sau i en luftballong? Hva har sykkel med fly å gjøre? Hør artige fortellinger fra flygingens begynnelse.

Kl.13.00: Hvordan kan vi fly?

Kjenner du trykket på skuldrene, og føler du har mye å bære på? Vel, det er helt riktig. Du bærer nemlig på kilovis med luft. Men hvorfor løftes da flyet opp? Flymuseet har artige aktiviteter som gjør dette mer forståelig.

14.30: Verdens beste papirfly

Vet du at verdens beste papirfly er oppdaget? Norsk luftfartsmuseum har oppskriften! Kom og brett!

Ellers pågår det mange morsomme aktiviteter. Hva med å bygge lego eller teste ut flymuseets Bli Pilot-utstilling?

PS. Det er gratis parkering!

På tide å oppgradere høstgarderoben? Hva med å kombinere shopping og aktiviteter for store og små? Jakt på de beste tilbudene, de største premiene, på de gode råvarene og opplev den magiske stemninga som høsten har å by på. I år deles det ut premier for over 45000,-

I tillegg til handelskonkurransen blir det morsomme aktiviteter for både barn og voksne hvor man har mulighet til å vinne flotte premier.

Kjøpesenterets spisesteder disker opp med egen høstmeny som lar oss smake på de aller beste råvarene som høsten har å by på – for små og store ganer.

Det blir barneverksted med Panduro hvor barna får hjelpe til med å pynte vårt store høst-tre i de flotteste farger.

Lørdag 14. oktober kommer Solan og Ludvig, kjent fra Flåklypa, på besøk og holder høstrebus for barna. Her kan man også vinne masse fint.

Kom på City Nord, 11.-14 oktober!

4. Svømmehallen Scene

Hva med et skikkelig kulturpåfyll i høstferien? Svømmehallen Scene tilbyr knakende god stemning når bygdefavoritten Rotlaus inntar scenen. Her blir det allsang-faktor, feststemning og et heidundrende show! Rotlaus har på rekordtid blitt et av landets mest ettertraktede liveband og det hersker liten tvil i at bandet virkelig har blitt et band mange ønsker å få med seg. På festivaler landet rundt, store idrettsarenaer og klubber. Bandet spiller mer enn de fleste og de virkelig elsker det, noe som ikke er vanskelig å se. Gutta har et smittende humør og en særegen nærhet til sitt publikum. Gjør deg klar for Norges originale bygde-rockere!

Les mer her.

5. Bodø Padel/Bodø Golfsenter

Sist, men ikke minst – Kast deg på bølgen og oppdag en ny, morsom og sosial treningsform.

Bodø Padel ligger vegg i vegg med golfsenteret. Midt i Molobyen, Bodøs nyeste bydel. I Bodøs eneste lokale padelsenter, kan du booke dobbel- eller singel padelbane. Padel er Norges nyeste familiesport. Den passer for store og små, i alle fasonger. Aldri har det vært enklere og mer sosialt å trene. Her kommer du til å ha det så gøy at du nesten ikke merker hvor god trening det er. En perfekt familie-, venne- og kjæresteaktivitet.

Book din time via matchi appen eller på matchi.no

I samme bygg finner du Bodø Golfsenter. Bodø Golfsenter tilbye noe så spennende som en golfsimulator. Her kan du med andre ord spille året rundt, uansett vær. Og du? Du slipper å gå land og strand for å lete etter golfballen din. Perfekt for nybegynnere og viderekomne. Golfsimulator gir mulighet for unike tilbakemeldinger på ditt spill, og er et suverent verktøy for å forbedre din sving. I tillegg kan du spille over 300 ulike baner fra hele verden. Her rår det ingen tvil – Sleng deg med!

Hør mer om hva du kan gjøre i høstferien her: