Dette kan du finne på i påska

Når man ikke trodde påsken 2020 kunne bli værre så kom påsken 2021 som et slag i ansiktet for de fleste.

Regjeringen informerte på pressekonferanse uken før påske at det nå blir innført de strengeste tiltak i hele Norge, som i praksis sørger for at det aller meste må holde stengt.

Det innebærer blant annet at vi nå går en påske i møte hvor vi så klart ikke kan reise dit vi vil, men også møter stengte dører på aktiviteter som kjøpesentre, badeland, spillhaller, restauranter, museer, kino og det aller meste som ikke selger dagligvarer eller medisiner. Som ikke det var nok kan vi heller ikke dra på besøk til venner og familie som vi vil.

Så, hva kan man egentlig gjøre denne påsken? Det lurte vi også på og hev oss derfor rundt for å lage en liten oversikt på hva du som ikke har en hytte å dra til kan finne på i påsken.

Vi har laget to kategorier, en på ting du kan finne på utenfor hjemmet, og en på ting du kan finne på hjemme sammen med familien.

Utenfor hjemmet:

– Fiske

De fleste ser på fiske som en sommeraktivitet, men det kan også godt være en påskeaktivitet. Blir det nydelig påskevær slik vi håper på kan det absolutt være fint å ta seg en tur til for eksempel Saltstraumen for å teste fiskelykken. Det er også flere vann i Bodø det går an å isfiske på. For inspirasjon til fiske anbefaler vi å sjekke ut profilen Fiskegal. Her legger Marius ut masse tips for fiske i Bodøregionen.

– Tur

Denne er nok selskreven for de aller fleste i påsketider. Bodøregionen byr på enormt mange turmuligheter. Blant annet kan man kjøre ut mot norsia hvor det finnes uttalige perler i både strender og fjelltopper man kan ta seg til. Har man ekstra god tid kan man alltids ta med seg ski til de som har det og kjøre til noen fjell utenfor kommunegrensen slik som Saltfjellet eller Beiarfjellet. Husk å handle alt du trenger til turen i din egen kommune ettersom man ikke skal gå inn på butikker i andre kommuner i påska. Her har Bodø og omegn turistforening laget en forsikt over turmuligheter i nærområdet.

– Ski

Apropos ski så er det også et selvskrevent påsketips. Det er nok fare for at det blir folksomt både i maskinisten og bestemorenga denne påsken, men så lenge alle holder god avstand blir nok det å gå helt fint og flest mulig får med seg den vakre bodønaturen. Et annet alternativ er å dra på noen fjell lengre unna slik som beskrevet i tipset over her.

– Slalom

For mange er nok nedoverski artigere en bortoverski. I Bodøregionen er det flere alternativer når det kommer til slalommuligheter. Man har Skarmoen, Vestvatn, Sulitjelma, Holtanlia, Valnesfjord og Glomfjord i umiddelbar nærhet. Merk at samtlige av bakkene har begrenset med dagspass de selger denne påsken og alt selges på forhåndssalg. Har du ikke egne slalomski kan dette leies i bakkene i Vestvatn og Sulitjelma.

– Turist i egen by, sjekk inn på hotell

Hva med å unne deg en hotellovernatting denne påska? Når det ikke blir mulighet å reise slik man vil andre steder, hva med å ha storbyferie i egen by? Sjekk inn på en av byens mange hoteller og gi deg selv «room arrest» på et flott hotellrom! Her kan man også bestille take away fra en av byens restauranter levert på døren så får man kanskje en liten feriefølelse i den nedstengte påsken. Hvis du er medlem i Arbeiderpartiet kan du også ha det ekstra artig ved å invitere til Nachspiel på rommet med maks 8 deltakere.

I hjemmet:

– Radiobingo på Radio 3

Har du ikke testet ut radiobingo enda er det på høy tid! Vi skal ha tre radiobingosendinger i løpet av påsken. Mandag og onsdag i stille uke, samt mandag 2. Påskedag. Samle familien og test ut det som garantert blir en høydare i påska! Merk at utsalgsstedene har begrensede åpningstider i perioden. Mer informasjon om radiobingo finner du her.

– Quiz

Quiz er en like sikker påskeaktivitet som det å spise appelsin og kvikk lunsj. Vi i Radio 3 har laget en helt egen påskequiz med 100 spørsmål fordelt på 10 kategorier denne påska som du finner på vår nettside. Test deg selv og familien på denne. Andre alternativer er å lage en egen quiz med kahoot.com, det kan være en artig aktivitet for familien. I tillegg har kjeder som Norli og Ark klikk og hent løsninger slik at du kan skaffe deg en quizbok til påske.

– Spillkveld

Igjen en godt kjent påskeaktivitet. Spillkveld er artig for alle i familien, dra fram noen gamle klassikere eller bare en kortstokk om så og samle familien til en spillkveld. Har du ikke spill så får du tak i det på samme måte som quizbøker med klikk og hent hos for eksempel Ark eller Norli, eller leketøyskjeder. I undertegnedes familie har kortspillet Ligretto blitt en kjempehit!

– Hjemmekino

Det blir dessverre ingen mulighet å dra på kino i påsken, hva med å da lage en kinofølelse i hjemmet? Alternativt lage en spesiell filmkveld. Popcorn er selvfølgelig selvskrevent, men en ide for å gjøre filmkvelden ekstra spesiell kan være å flytte soverommet i stuen, det hørtes kanskje litt komplisert ut, men ta putene og dynene fra senga til sofaen så blir det en ekstra spesiel filmkveld. Hvis du er helt crazy kan du kanskje også ta madrassen til senga forran tven slik at familien kan ligge forran tven for å se på film.

– Lag en gourmetmiddag

Påsken er høysesong for god mat. Et godt tips kan være å bestille matkasser for en skikkelig godt måltid hjem. Lyst På og Delicatessen selger i disse dager matkasser hvor du får ordentlig gourmetmat levert på døren, og oppskrift på hvordan du skal lage det perfekte måltidet i ditt eget hjem. Hvis du syntes det høres ut som mye styr kan du alltids bare bestille take away fra en av byens nye hjemkjøringsjenester Food City eller Deel.

– Se Bodø/Glimt-kamp

Bodø/Glimt er som kjent på treningsleir i Spania. I skrivende stund er det ikke bekreftet noen kamper i påskeuken enda, men skribenten vet at det jobbes med å ordne treningskamp mot sterk spansk motstand i påskeuka. Minst en kamp blir det nok uansett type motsatt de helgule klarer å finne, og kampen vil bli vist på an.no så der kan du se den.

– Påskekrim

Krim hører påsken til! Tradisjon tro har britisk krim vært selvskrevne både som serier på tv, og i bokformat. Påsken i år er intet unntak, og du finner mye å velge i både på NRK og Tv2. På strømmetjenester som Netflix finner du mange spennende krimserier, og jeg vil personlig slå et slag for å finne en spennende truecrime å fordype deg i. Er du av typen som liker podcast, må du gjerne sjekke ut Truecrimepodden på Spotify. Og like selvskrevet som Kvikk Lunsj, bør en god bok være. Har du ikke allerede lest forfattere som M.J Arlidge, Kepler og Anhem, klikk deg rett inn på norli.no eller ark.no og legg noen i handlekurven. Du får hentet bestilte varer i døren selv om den fysiske butikken holder stengt.