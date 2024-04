Dette kan du finne på i påskeferien 2024

Påskeferien nærmer seg med stormskritt, men hva skal man finne på?

Vi har samlet ulike aktiviteter å teste i byen vår. Hør innslaget her eller les under:

Her er 5 tips til hva du kan finne på i påskeferien:

1. Royal Bowling

Ah. En klassiker i Bodø! Finn ut en gang for alle hvem som er den beste til å bowle i din familie. Er det mamma, lillebror eller han onkelen med det alt for høye konkurrainseinstinktet? Ta med venner, familie eller påskeflørten hos Royal Bowling. Bowlingen holder åpent i hele påska og alle aktiviteter kjøres som normalt. Åpningstider er søndag-torsdag 12.00-23-00 og fredag-lørdag 12.00-18.00 Er du på jakt etter afterski-stemning? Da trenger du ikke da lengre enn til Royal Bowling. Fredag og lørdag fra 22.00-00.00 er det nemlig klart for Funbowling. Her skrus både diskolys og musikk opp, men frykt ikke! Det blir også diskotek for de minste. Juniorfunbowling kjøres lørdager fra 18.00-19.30. Den beste familieaktiviteten får du hos Royal Bowling. Søndag er det nemlig klart for familiebowling fra 12.00-18.00. Tren opp bowlingarmen og skap de beste minnene hos Royal Bowling!

2. City Nord

Er det bare meg eller kom påska skikkelig plutselig i år? Hva gjør du når påskepynten, godteriet og turklærne mangler? Røddager betyr vel at alt holder stengt i påska? Ikke nødvendigvis! City Nord – Nordlands største kjøpesenter – holder åpent i stille uke – mandag og tirsdag fra 10.00-21.00 og onsdag fra 10.00-20.00. City Nord har også lørdagsåpent fra 10.00-16.00. Senteret fylles av morsomme påskeaktiviteter for liten og stor. Mandag-onsdag fra 12.00-16.00 er det gratis påskeverksted hos Panduro. En morsom aktivitet for barna – I tillegg til at du får pyntet huset med nydelig påskepynt. Vinn vinn situasjon! Da var det problemet løst. Årets shopping legges på City Nord!

3. Bodø Padel/Bodø Golfsenter

Det kjedeligste med å trene…. det er å trene. Tenk om det fantes en sport som gjorde det litt gøyere! Kast deg på padel-bølgen og oppdag en ny, morsom og sosial treningsform. Ta med deg store og små, hele familien, påskeflørten, gode venner og book dobbel eller singelbane. Det ligger vegg i vegg med golfsenteret, midt i molobyen. En perfekt aktivitet hvor du ikke trenger forkunnskaper for å lykkes. Test det ut, spill padeltennis og book din aller første time via Matchiappen eller matchi.no.

Savner du golfsesongen? Lengter du etter vår og sommer? Hos Bodø Golfsenter kan du spille golf uavhengig av været. Bodø golfsenter ligger vegg i vegg med Bodø Padel. Her kan du teste ut golfsimulatoren. Her slipper du å måtte gå lange avstander for å lete etter ballen, samt at temperaturen alltid holder seg stabil. Perfekt for nybegynnere og viderekomne. Test ut svingen din og spill over 300 ulike baner fra hele verden. Slå to fluer i en smekk! Padel til frokost og golf til desser

4. Jäckvik Fjällcenter

Ut på tur aldri sur! Nordmenn elsker å gå på ski i påska og her finnes det muligheter! Trodde du at du måtte reise langt for å oppleve et skikkelig skiparadis? Tro om igjen. Bare tre kvarter forbi grensa ligger Jäckvik Fjällcenter. Med Sveriges aller lengste stå-skiheis og flere spennende nedfarter, er dette en perfekt skidestinasjon for Saltenværinger, som attpåtil er i umiddelbar nærhet. Vi Salten-væringer er glad å reise til Sverige og ingenting er vel bedre enn et skikkelig vintereventyr.

5. Radiobingo

Hva hadde du brukt 35.000 kroner på? Radiobingo på Radio 3 er alltid like spennende. Blir det du eller ho Gunn som tar 3-radern? Visste du at radiobingo kan være sosialt? Samle venner og familie, finn fram tusj/pc og lytt til bingoen. Kanskje dere er flere som vinner? Radiobingo hører du på Radio 3 hver mandag fra klokken 21.00 og påskeferien er intet unntak. Husk å kjøpe bingoblokker i tide, da diverse utsalgssteder kan ha begrensede åpningstider i ferien. Vi gleder oss!