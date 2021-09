Dette vil partiene gjøre i Bodø om de kommer til makten

Tradisjonen tro lager vi i Radio 3 Bodø politikk-prat på vår egen utradisjonelle måte. Hør her hva de forskjellige partiene vil kjempe for skal skje i Bodø og Nordland på Stortinget.

Vi har invitert en rekke lokale politikere inn i studio til oss for å prate litt politikk og litt tøys. Bla ned i denne saken for å høre praten med de forskjellige partiene.

Formatet er likt for alle politikerne som kommer innom oss. De får først et spørsmål om hva deres hjertesak for Bodø, Salten og Nordland er, og hva de vil kjempe for skal skje lokalt den neste fireårsperioden dersom de får en plass på Stortinget.

Videre setter vi alle partiene litt på prøve. Vi har funnet fram noen litt spenstige spørsmål til hvert parti, stort sett basert på partiene sine egne programmet og utsagn. Her utfordrer vi politikeren som uten noe tenketid må svare på de smått kritiske spørsmålene vi stiller.

Avslutningsvis får alle politikerne fortelle en funfact om seg selv eller en morsom historie! Dette må jo bli en suksess.

Først ut er Høyre:

Kandidat: Bård Ludvig Thorheim

Alder: 44

Verv: 1. Kandidat Nordland Høyre

Hjemsted: Bodø

Neste parti er Arbeiderpartiet:

Kandidat: Øystein Mathisen

Alder: 30

Verv: 3. Kandidat Nordland Arbeiderparti

Hjemsted: Kjerringøy/Bodø

Videre skal vi høre fra Kristelig folkeparti:

Kandidat: Ingelin

Alder: 45

Verv: 2. Nestleder Krf

Hjemsted: Fauske