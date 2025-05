Elever utvikler smarte løsninger for sjømatnæringen

Onsdag 28. mai braker det løs i Glasshuset, når 200 elever fra 5. og 7. trinn samles til den store finalen i SMART Sjømat.

Elevene fra Bodø har over lengre tid jobbet med et prosjekt som omhandler sjømat, hvor de har fått i oppgave å utvikle smarte løsninger for sjømatnæringen.

Prosjektet er et samarbeid mellom Ungt Entreprenørskap Nordland og Salmon Center Bodø. I løpet av prosjektperioden har engasjerte elever deltatt i et undervisningsopplegg tilknyttet sjømat, og besøkt Salmon Center Bodø for å lære mer om temaet.

Resultatet ser du i Glasshuset førstkommende onsdag, hvor elevene vil vise fram sine prototyper.

Vi har tatt en prat med Hedda Eldøen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Nordland.

Hør innslaget her: