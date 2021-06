Færre drukningsulykker i mai

Fem personer omkom i drukningsulykker i mai, mot ti i 2020. Så langt i år har 23 personer druknet i Norge.

På samme tidspunkt i fjor hadde 30 personer omkommet i drukningsulykker, viser Redningsselskapets drukningsstatistikk.

– Maiværet var relativt kjølig og dårlig fram til forrige helg. Den store båtutfarten på Østlandet startet ikke før forrige helg, og badesesongen har heller ikke kommet i gang før nå. Vi håper nedgangen i antall drukningsulykker fortsetter gjennom sommeren, sier Tanja Krangnes, som er fagleder for drukningsforebygging i Redningsselskapet.

Tre ulykker i Agder, to i Trøndelag

Tre av de fem drukningsulykkene i mai skjedde i Agder. I midten av måneden fant forbipasserende en livløs mann i 50-årene i elva Marna i Mandal. I slutten av mai ble to menn i 40- og 50-årene meldt savnet utenfor Lindenes. De to er fremdeles ikke funnet, men er antatt omkommet. I Trøndelag omkom en kvinne i 80-årene etter at hun falt i elva Gaula i Melhus. En mann i 60-årene ble funnet i elva Orkla i Meldal, i samme fylke.

Ulykkesmåneder

40 av de 88 drukningsulykkene i fjor fant sted i sommermånedene juni, juli og august.

– Vi ønsker at så mange som mulig får gode opplevelser ved vann og sjø i sommer. For å unngå ulykker, er det viktig med godt vannvett i båt, når du bader og på bryggekanten. Tenk sikkerhet i forkant, løft blikket og pass godt på deg selv og de rundt deg, sier Tanja Krangnes i Redningsselskapet.

Ulykkene så langt i år

Fra januar til mai har det vært ni drukningsulykker fra fritidsbåter og tre fra yrkesbåter. Seks personer har omkommet etter å ha gått gjennom isen, mens fire ulykker skyldes fall fra land. To personer har også omkommet i forbindelse med dykking.

Av de 23 personene som har omkommet så langt i år, er det 22 menn og én kvinne. Hele 16 av de 23 var 60 år eller eldre.

Vestland fylke har hatt flest drukningsulykker mellom januar og mai, med fem omkomne personer. Både Agder og Trøndelag har hatt fire drukningsulykker.