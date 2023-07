Farmer’s market inntar glasshuset

Ingenting er vel bedre enn smaken av Nord-Norge. Utvid din kulinariske horisont og ta turen til Glasshuset når Farmer’s market inntar kjøpesenteret!

Fredag 21. juli og søndag 22. juli kan du oppleve økologisk, kortreist mat og aktiviteter for store og små.

Det kommer nesten 20 lokale matprodusenter, som selger jordbær, egg, honning, ost, syltetøy, spekemat, lefse og bakst, sennep, sauser, chili, krydder, sjokolade, geitekjøtt, lammekjøtt og storfekjøtt, saueskinn, tangprodukter, røkt fisk, tørrfisk og boknafisk.

Arrangementet foregår innendørs, så ikke en gang værgudene trenger å spille på lag for at du skal få en smaksopplevelse uten like.

Foto: Hanne Kristin Breivik

Vi har tatt en prat med Mario Carpinelli, som har jobbet som promotør av arrangementet.

Carpinelli er opprinnelig fra California, men har blitt svært glad i den norske matkulturen. Han legger imidlertid ikke skjul på at setter pris på en god gammeldags amerikansk burger.

Hele innslaget hører du her: