Sjekker du dette før du begynner i sommerjobb?

Unge sommervikarer ansettes nå til sommerjobber landet rundt. For unge som er ferske i arbeidslivet, kan det være greit å gjøre seg kjent med hvilke rettigheter man har som arbeidstakere.

Direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim sier til Radio 3 at det er fort gjort å ikke være oppmerksom på hvilke rettigheter man har, når man er ny i arbeidslivet.

Arbeidstilsynet går derfor aktivt ut med nyttige tips til ungdommer, i forhold til hva de bør være oppmerksomme på. Vollheim oppfordrer de unge til å sette seg inn de grunnleggende rettighetene de har i arbeidslivet, og oppsummerer det viktigste i noen enkle tips.

Artikkelen fortsetter under lydklippet…

Fem nyttig tips

Her er fem ting som er viktige å huske på når du skal ut i sommerjobb:

1. Du har krav på skriftlig arbeidskontrakt – uansett jobb.

I arbeidskontrakten skal det blant annet stå noe om:

* Arbeidstid

* Lønn

* Oppsigelsestid

2. Du har krav på å få vite når og hvor mye du skal jobbe.

3. Du har krav på overtidsbetalt når du jobber overtid.

4. Du har krav på skikkelig opplæring i arbeidet du skal utføre. Det handler om hvordan jobben skal gjøres, noe som kan være viktig for helsa og sikkerheten din.

5. Du har krav på minst én pause dersom arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Dersom du er under 18 år skal du ha pause i minst én halvtime, helst sammenhengende, om arbeidstiden er over fire og en halv time.

Arbeidstakere har selv ansvar for sin arbeidssituasjon ved å si ifra hvis noe oppleves som ikke greit på arbeidsplassen. Da må de ta kontakt med sin sjef, verneombud eller tillitsvalg.

– Trude Vollheim, Arbeidstilsynet

Kjenn dine rettigheter – og si fra om noe ikke er greit

Mange skal ut i arbeidslivet for første gang, og i tillegg til å gjøre seg kjent med hvilke rettigheter de har som arbeidstakere, minner Vollheim om at de også må ta ansvar for sin egen arbeidssituasjon og si fra til sjefen dersom noe er galt.

Noen bransjer har minstelønn

Jobber du for eksempel med renhold, som servitør eller i landbruket, er det viktig å være oppmerksom på at du i disse bransjene har krav på en minstelønn. Hvilke bransjer som har minstelønn og hva minstelønnen er, finner du på arbeidstilsynet.no/minstelønn.

De under 18 skal ikke utsettes for høyere smitterisiko

Biologiske faktorer er eksempelvis mikroorganismer som kan gi sykdom. Under koronasituasjonen innebærer dette at du som er under 18 år ikke skal gjennomføre arbeidsoppgaver hvor du er eksponert for høyere smitterisiko enn i samfunnet for øvrig. Eksempel på dette er arbeid innen helsesektoren med koronasmittede.