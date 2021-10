Flere blir flinke til å sortere metall

Stadig flere under 30 år blir flinkere til å kildesortere metallemballasjen sin. Det viser en undersøkelse Kantar har gjennomført for Grønt Punkt Norge. Dermed gjør de en viktig jobb som sørger for at vi kan bruke verdifulle råvarer om igjen.

Hør vår prat med Norsk Metallgjenvinning nederst i saken.

Tradisjonelt er den eldre befolkningen flinkere til å kildesortere avfallet sitt enn den yngre. Den ferske målingen viser derfor en gledelig utvikling, ved at flere unge har skjerpet seg og gapet mellom generasjonene minsker. I 2020 viste samme måling at returgraden hos de under 30 år lå på 67 prosent, mens den i år viser 71. Til sammenligning er returgraden hos befolkningen over 30 år på 76 prosent.

Daglig leder i Norsk Metallgjenvinning, Ylva Eline Erbach sier kildesortering og gjenvinning av aluminium- og metallemballasje er viktig både for å spare uttaket av råvarer fra naturen og for å spare klimagassutslipp. Det er et enkelt bidrag vi alle kan gjøre hjemme ved kjøkkenbenken.

For å produsere aluminium og metallemballasje er bauxit en nødvendig råvare. Det er et ikke-fornybart mineral som er krevende å utvinne. Derfor er det så viktig at det vi utvinner og allerede produsert aluminium blir brukt om og om igjen. Å lage noe nytt av gjenvunnet aluminium krever bare fem prosent av energien som trengs for å produsere ny aluminium fra grunnen av. Gjenvunnet aluminium mister minimalt av sin opprinnelige kvalitet og det er beregnet at omlag 75 % av all aluminium noen gang produsert fortsatt er i omløp.

Dette skal sorteres som metallemballasje:

• hermetikkbokser

• påleggstuber av metall

• syltetøylokk

• aluminiumsbeger

• makrell i tomat-boks

• leverposteiboks

• hunde- og kattemat i form

Dette skal ikke i innsamlingsordningen for metallemballasje:

• svært skitten metallemballasje

• drikkebokser med pant

• gryter og panner

• faremerket metallemballasje (med gass, trykk eller har inneholdt giftige stoffer)

• lyspærer og lysstoffrør

• spiker og skruer

• pillebrett

• malingsspann og lakkbokser