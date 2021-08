Forhåndstemming i Bodø

Mandag 13. september er valgdagen for Stortings- og sametingsvalget 2021. Bodø kommune oppfordrer folk i kommunen til å forhåndstemme.

Berit Skaug er valgansvarlig i Bodø kommune. Hun forteller at hvis man ønsker å forhåndstemme kan man gjøre det nå, i Postgården hverdager mellom klokken ni og tre.

Oppfordrer til forhåndstemming

Skaug sier Bodø kommune oppfordrer folk til å forhåndstemme, for blant annet å redusere risiko for koronasmitte, dersom en smittesituasjon skulle oppstå.

Selve stemmegivningen under forhåndstemmingen foregår på samme måte som ved vanlig valg. Det som skiller forhåndstemming fra vanlig stemming på valgdagen, er at i forhåndstemmeperioden kan man stemme over hele landet. Er du for eksempel student i Bodø, men har folkeregistrert adresse i Bergen, kan du likevel stemme i Bodø. Det kan man ikke gjøre på valgdagen; da kan man kun stemme i den kommunen hvor man har folkeregistrert adresse.

Hvis du på grunn av karantene, isolasjon, sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte i valglokalet, kan du søke om å stemme hjemme eller der du oppholder deg. Du trenger ikke å søke hvis du oppholder deg på institusjon der det er forhåndsstemming.

I forbindelse med koronapandemien oppfordrer vi folk til å forhåndstemme i Bodø kommune.

Søknadsfrist for å forhåndsstemme hjemme er fredag 10. september klokken 10.00.

Dersom du er i karantene eller isolasjon på grunn av Covid-19 på valgdagen kan du søke om å få stemme hjemme, søknadsfristen er mandag 13. september klokken 10.00. Søknad skal sendes til Bodø kommune, og mer informasjon finner du her.