Fornybar Norge med stor konferanse i Bodø

Halvparten av Norges energiforbruk er fossil, og vi er ikke i rute for å nå klimamålene.

Det skriver Fornybar Norge på sine nettsider.

17-19. april er det duket for årskonferanse. Her inviteres alle i energibransjen til en konferanse fylt med diskusjoner, foredrag og faglig påfyll.

Hit kommer foredragsholdere som Erna Solberg Nikolai Astrup, Liv Signe Navarsete og sist, men ikke minst Are Kalvø, som tar turen for se på utfordringene med et litt humoristisk skråblikk.

I beskrivelsen av arrangementet står det at temaet for årets konferanse adresserer det store behovet vi har for mer fornybar energi dersom vi skal lykkes med å omstille til et lavutslipssamfunn.

Jobber du, eller kjenner du noen som jobber i energibransjen? Da er kanskje dette noe for deg.

Vi har tatt en prat med Åslaug Marie Haga, tidligere kjent som leder av Senterpartiet (2003-2008) og innehaver av en rekke ministerposter under Bondevik- og Stoltenberg-regjeringen. I dag jobber hun som leder av Fornybar Norge. Vi fikk også besøk av Jo Eirik Frøise, teamleder for arrangementer i Fornybar Norge.

Hør praten her: