Rekruteringskonferanser har blitt et kjent fenomen sørpå. Her i Bodø har det ikke vært så mange og nå skal det arrangeres for første gang på Scandic Havet.

Årets konferanse finner sted 27. Februar og er et samarbeid mellom Jobbnorge, Personalhuset, HRM Kompetanse, Bodø i Vinden og Amedia. Vi tok en prat med Johanne fra Jobbnorge og Christine fra Personalhuset om årets konferanse. Hør den her: