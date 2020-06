Fredag åpner ny pub i Bodø

Bodøværingene kan begynne å spisse smaksløkene – fredag 12. juni åpner endelig dørene til Gulating Pub Bodø.

Dermed blir den nordligste Gulating-puben en realitet. For Karoline Ruud, som blir Gulating-kjedens pubvert i Bodø, er det hektiske dager fram til hun kan åpne dørene til det gamle Gaupa og Din Plass-lokalet i Sjøgata 12.

– Det er travelt, men jeg gleder meg enormt! Nå bruker vi de siste dagene fram mot åpning på den siste finpussen, sier Ruud, som ser fram til å ønske Bodøs befolkning velkommen til et helt nytt konsept med øl som hovedfokus og elementer fra livet på sjøen som gjennomgående tema.

– Puben er skuta mi, smiler Ruud, som selv er utdannet styrmann.



Fortsatt noen restriksjoner

Akkurat som på sjøen, har det ikke vært mulig å være herre over alle forhold – og rett før planlagt åpning ble hele pubprosjektet satt på vent som følge av restriksjoner i forbindelse med Covid-19.

– Jeg har vært så heldig at venner og bekjente har vist en utrolig dugnadsånd, og nå nærmer lokalet seg ferdigstilt slik at jeg sammen med mannskapet trygt kan ta imot gjester i tråd med gjeldende smittevernregler, sier Ruud, som kan røpe at hun på sikt også vil forsøke å få på plass et spennende mattilbud – gjerne i samarbeid med lokale aktører.

I en Gulating Pub er det like fullt håndverksølet som står aller fremst i baugen, og engasjementet lyser når Ruud forteller om bredden og utvalget puben vil tilby:

– Jeg er kjempestolt av håndverksbryggkonseptet, spesielt siden jeg kan bidra til småbedrifter som nå rammes av trange tider i forbindelse med Covid-19. Som en del av Gulating-kjeden vil også puben være den eneste i Bodø som fører Hansa som hovedleverandør, med tilgang til hele deres spennende portefølje av håndverks- og importøl, opplyser Ruud.

Første pub utenom Østlandet

Fra før har Gulating-kjeden puber i Lillestrøm, Jessheim, Fredrikstad, Tønsberg, Sandefjord og Larvik, og planlagte nyåpninger står for tur i Ski, Drammen og Skien. Puben i Bodø blir dermed den første i kjeden utenom det sentrale østlandsområdet, noe som ikke er tilfeldig:

– Vi har en butikk i Glasshuset i Bodø som står veldig stødig, og opplever entusiasmen og engasjementet rundt Gulating i byen som stort, sier driftsdirektør i Gulating Gruppen AS, Tom Anders Solberg, og forklarer videre at det derfor var nærliggende for kjeden å se til Bodø når pubsatsingen skulle utvides.

– Vi har stor tro på Bodø, og på at Karoline er den rette til å skape et unikt miljø i hyggelige lokaler. Med denne satsingen ønsker vi å understreke at Gulating har en ambisjon om å favne hele landet, og vi er sikre på at denne puben har alt som trengs for å bli et naturlig møtested for ølentusiaster i hele distriktet, avslutter Solberg.

Han får støtte fra den påtroppende pubkapteinen, som slutter seg til kjedens slagord:

– Håndverksbrygg dreier seg om å drikke bedre, ikke mere. Nå gleder jeg meg bare til å komme i gang og lose bodøværingene inn i en verden av spennende smaksopplevelser, sier Karoline Ruud med et smil.