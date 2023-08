FrP om eldreomsorg, bompenger og innvandring

Vi har fått med oss nok en lokalpolitiker i studio og i dag har vi fått besøk av Tommy Wisth, ordførerkandidat for Bodø FrP.

Tommys hjertesaker består av eldreomsorg, skole, å fjerne eiendomsskatt, samt vedlikehold av kommunale veier.

Fremskrittspartiet har lenge tatt til orde for å fjerne bompengeavgifter, noe de ikke klarte å gjennomføre da partiet satt i regjering. Hvilke tiltak må til for at dette skal gjennomføres og hvordan skal man i så fall finansiere veier og bompenger?

Videre er partiet en sterk forkjemper for å ha muligheten til privat drift av for eksempel sykehjem. For Wisth er det viktig at eldre skal kunne velge fritt, men er det rettferdig å ta ut profitt av eldreomsorgen?

Partiet har også en rimelig streng innvandringspolitikk om vi sammenligner med andre partier til lands. På hvilken måte mener Bodø FrP at flyktninger kan integreres på best mulig måte og hvorfor er partiet så opptatt av å kjempe for nettopp kristne kvoteflyktninger?

Er du nysgjerrig på hva Tommy Wisth svarte på disse spørsmålene? Hør innslaget her:

