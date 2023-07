Funn av død person etter boligbrann

Ved 02:00-tiden lørdag 1. juli fikk politiet melding om brann i et bolighus i Stamsund. Politiet er fortsatt interessert i opplysninger fra publikum som kan bidra til å oppklare saken.

Da nødetatene ankom stedet kun kort tid etter meldingen var huset allerede overtent. To personer kom seg ut av huset, mens en person var fremdeles savnet etter hendelsen. Det opplyste politiet i en pressemelding mandag 3. juli.

Politiet har gjennom helgen etterforsket saken, og det er blant annet gjennomført flere vitneavhør.

Tirsdag 4. juli kom politiet med en ny pressemelding:

– Gjennom politiets åstedsundersøkelse av branntomta, ble det gjort funn av en død person. Det er grunn til å tro at den døde er den savnede Aiste Joana Østrem. Det er besluttet at den døde skal obduseres, for å fastslå identitet og om mulig avklare dødsårsak. Politiet er fortsatt interessert i opplysninger fra publikum som kan bidra til å oppklare saken. Personer som har tips eller informasjon om saken kan ta kontakt med politiet på telefonnummer 02800.

