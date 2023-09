Gå for å leve: – Delt byrde er halv byrde

«Hvordan går det med deg?» er blitt en ganske vanlig høflighetsfrase. Forventet svar er som oftest «Ja/Det går fint.» Kanskje stiller du spørsmålet i farta. Kanskje forventer du ikke noe annet enn et nikk.

Vi har tatt en prat med Janne Katrin Gundersen fra organisajonen Gå for å LEVE, og Per Magne Helskog Emilsen fra LEVE Nordland. Begge har opplevd noe av det vondeste som finnes, nemlig å miste en som står seg nær. Både Gundersen og Emilsen er derfor opptatt av å prate om ting som er vanskelig. Åpenhet kan være nøkkelen til noe fint og viktig. Dette forutsetter også at vi tåler et ærlig svar. «Nei, det går faktisk ikke så bra akkurat i dag.» Bare da kan man finne roten til problemet.

Janne Kristin Gundersen er aksjonsleder for «Gå for å leve – Bodø», som går av stabelen lørdag klokken 11.00. Formålet med dette er å sette fokus på forebygging av selvmord ved å komme seg ut på tur og prate om sorgen. Sistnevnte er noe som har hjulpet Gundersen i en vanskelig tid, og som du kommer til å høre henne si i praten under:

Delt byrde er halv byrde.

Trenger du noen å prate med? Ta kontakt med Mental Helse på 116 123. Tilbudet er døgnåpent og du kan være anonym.

Hør praten med Gundersen og Helskog Emilsen her:

Lurer du på noe mer? Ta kontakt med aksjonsleder Janne på tlf-nummer 97662068.