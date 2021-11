Gaveidèer hos Husfliden

Hva gir man til en som har alt? Husfliden i Bodø har mange flotte gaveidèer.

– Vi har veldig mye fint og masse forskjellige ting. Pynteting, bruksting, luer, votter og skjerf, sier Line hos Husfliden.

(Hør innslaget lengre ned i artikkelen)

For mange er nok Husfliden best kjent som stedet for å anskaffe seg bunad. Husfliden har tilbud på bunadsølv hvis man kjøper alt – et tilbud de har hele året.

Farlig å gå tom for garn

En hver som strikker vet at det er «farlig» å gå tom for garn. Husfliden har Raumagarn, en blanding av ull og alpakka med godt over hundre forskjellige klare fine farger.

– Helt klart en god gaveidè til bestemor, sier Line hos Husfliden i Bodø.

hnhbjh