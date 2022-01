Gjentar suksessen fra Roma

Koment sendte to fulle charterfly med Glimtsupportere til Roma i høst. Nå gjentar de suksessen og er klare til å sende supportere til en ny uforglemmelig opplevelse, denne gangen til Glasgow.

Bodø/Glimt fikk kanskje en av de tøffeste trekningene de kunne få når de ble satt opp til å møte storlaget Celtic over to kamper. Men, har man gruset Roma kan man selfølgelig hanskes med Celtic også, selv på enorme Celtic Park.

Uansett utfall på kampen skal hvertfall Therese Strand og resten av Koment sørge for en ny uforglemmelig opplevelse for de supportere med helgult hjerte. De har nemlig satt opp ny chartertur slik at du enklest mulig får med deg Bodø/Glimt sitt europaeventyr.

Her kan du høre praten med Therese i Koment om turen til Glasgow:

NB: Da denne praten ble spilt inn var det krav om test ved innreise til Storbritannia og Skottland. Det er senere blitt bestemt skal fjernes 11. Februar. Dermed er det ingenting annet enn å fylle ut et innreiseskjema du må gjøre for å reise til Skottland.

Klikk her for å booke tur til Glasgow med Koment.