7 gode påsketips

Endelig er påsken her. Varme i luften, sol og fint vær, familietid, fridager og hygge med nære og fjerne.

Ja påsken kan være magisk, men hva skal man bruke alle disse hellige, i dobbelt forstand, dagene på?

Her er noen gode tips til deg på hva du og dine kan finne på i påsken, spesielt til deg som tenker å ha bypåske i år, også populært kalt asfaltpåske.

Hør tipsene her, eller bla deg ned for å lese.

Påskeshopping

Shopping i påsken? Ja men det er jo så mange røddager tenker du. Ja det stemmer forsåvidt det, men det er masse og finne på i stille uke også. Kanskje dere planlegger påsketur fra torsdag, men trenger noe å finne på i dagene før. Da har City Nord gode nyheter til deg.

Nordlands største kjøpesenter har åpent i stille uke mandag og tirsdag fra 10-21 og onsdag fra 10-20, i tillegg er det lørdagsåpent fra 10-16. Ikke nok med det, senteret blir fylt med masse påskeaktiviteter for liten og stor.

Mandag og tirsdag fra 12-16 blir det gratis påskeverksted med Panduro. Perfekt for alle de små som kan dra å lage flotte påskedekorasjoner til påsketuren.

Det er også påskeeggjakt på senteret i perioden 30.mars – 5.april. City Nord har gjemt 10 egg i 10 forskjellige butikker og her kan man vinne gavekort dersom man er heldig og finner påskeegg.

Action

Påsken er vel høytid for action også? Men du trenger ikke dra i skibakken for å oppleve action, det kan du definitivt få mye av hos Bodø Actionhall! Bodøs actionsenter som er lokalisert i Glasshuset over Bjørk har åpent mandag – onsdag 12-22, skjærtorsdag og langfredag er det stengt, før de åpner lørdag 12-01, søndag 12-22 og mandag 2. påskedag er det åpent fra 14-20.

Hos Bodø Actionhall finner man tre unike escaperoom. Escaperoom er vel kanskje den ultimate påskekrimmen? Glem brettspill, kort, krimbok eller det som måtte være. I escaperoomene til Bodø Actionhall får man virkelig bruk for all hjernekapasiteten, og det er også en perfekt familieaktivitet eller en super ide til kvelden med vennegjengen som kanskje har kommet hjem til påske. Ble ikke skituren noe av? Frykt ikke, lasertag på samme sted er en minst like bra måte å brenne energi på!

Bodø Actionhall har også flere ulike maskiner i lobbyen og man slår lett ihjel noen timer her.

Utforske nærområdet

Turist i egen by? Hvorfor ikke. Spesielt når vi har så mange vakre steder å besøke en kort kjøretur, eventuelt busstur fra byen.

Saltstraumen er kanskje et av de mest unike turistmålene i verden. Vi som er så heldige å bo nært verdens sterkeste malstrøm bør jo kjenne vår besøkelses tid å dra en tur ut til de naturskjønne omgivelsene Saltstraumen har å by på.

Også er det kanskje lenge siden du har smakt en fantastisk god møsbrømlefse? Mens du er i Saltstraumen er et besøk på en av regionens mest historiske kafeer et must.

Kafe Kjelen har drevet kafevirksomhet i Saltstraumen i en årrekke. Ikke bare er det kafeen med kanskje verdens råeste utsikt, men maten taler for seg selv.

Vi har allerede nevnt møsbrømlefsen og kanskje kiler det litt i munnen hos deg også, som det gjør hos oss når vi nevner dette, men kafeen har også godt utvalg av tradisjonsrik husmannskost.

I tillegg til lefsa kan man blant annet nye kortreist mat som seibiff og hjemmelaget fiskesuppe på kafeen, så å legge middagen her en dag i påska er nok en sikker vinner for hele familien. Is og brus til desserten eller det korte stoppet får man så klart også.

Kjelen Kafe i Saltstraumen har åpent 1. april og palmesøndag 12-18, og stille uke fra onsdag til og med 2. påskedag.

Vekke konkurranseinstinktet

Påska er jo til for å konkurrere litt i også vel? Endelig får man tid til å være med hele familien, eller møter venner man ikke har sett på lenge. Klart det må kjempes litt da!

Da er Royal Bowling & Biljard den perfekte plassen å gjøre dette på. Bowlingen i kjelleren hos det gode gamle «SAS-hotellet» har åpent hele påsken til vanlige åpningstider. Det vil si søndag – torsdag 12-23 og fredag og lørdag 12-01.

Ikke nok med det, bowlingen er en perfekt plass for de små og få ut litt adrenalin. På lørdag fra 18.00 til 19.30 er det junior funbowling. Kul musikk og discolys i alle farger med kule effekter som røykmaskin. Fra 22-01 både fredags og lørdags kveld er det de voksnes tur, og du kan ta med vennegjengen på en ordentlig kul kveld med funbowling. På søndag fra klokken 12-18 er det familiebowling, da spiller hele familien til barnepriser.

Radiobingo

Påske er høytid, og det er på høy tid at du prøver ut radiobingo. Vi har radiobingo i stille uke og dessuten også på andre påskedag. Samle familien og test ut det som garantert blir en høydare i påska! Merk at utsalgsstedene har begrensede åpningstider i perioden. Mer informasjon om radiobingo finner du her.

Padel

Har du ikke testet ut fenomenet Padel enda? Da kan påsken absolutt være det perfekte tidspunktet å gjøre det på. Her kan du utfordre både venner og familie til det som er på vei å bli en av landets aller mest populære sporter. Padel passer for alle og en hver, og er noe man lærer seg raskt.

I Spania har Padel vokst så raskt nå at det er like mange som spiller Padel som fotball der nå. Vi vet hvor stort fotball er i Spania, så det sier sitt.

Man kan enten spille 1 mot 1 eller 2 mot 2. I Bodø kan du spille Padel hos det lokale padelsenteret Bodø Padel. De holder til i Breivika i samme bygg som Bådin og Bodø Golfsenter.

De klassiske påsketipsene



Quiz er en like sikker påskeaktivitet som det å spise appelsin og kvikk lunsj. Det finnes en milliarder av spørsmål der ute: Hvor høyt er Mount Everest? Hvilket år ble Bodø bombet? Når vant Bodø/Glimt sitt første cupgull? Test deg selv, din familie og dine venner i quiz, gjerne med egen på kahoot.com – eller gå til innkjøp av quizbøker.

Krim hører påsken til! Tradisjon tro har britisk krim vært selvskrevne både som serier på tv, og i bokformat. I år kan du lese for eksempel Den navnløse arven av Ellen G. Simensen, eller Ingen Plan B av Lee Child. Kanskje du skal prøve en litteraturklassiker som Michael K – Hans liv og tid, av John Coetzee. Den anbefales på det sterkeste. Hvor mange bøker leser du i påska? Utfordre dine venner gjennom bok-appen Goodreads.

I år kan du se en svensk dramaserie på NRK. Hendelser ved vann er basert på Kerstin Ekmans suksessfulle roman ved samme navn. NRK-serien Exit er ferdig og i kanalens nettspiller kan du se alle episodene. Fikk du ikke nok av Exit, anbefaler vi TV2-serien DAG, som er skrevet av samme mann som bak Exit.

Spillkveld er artig for alle i familien! Her kan man dra frem noen klassikere, eller bare en kortstokk om så. Samle familien for en spillkveld med Olsen, President eller Kabal.

Lag en kul kinoopplevelse hjemme i stua! Popcorn er selvskrevent, men for å gjøre filmkvelden ekstra spesiell kan man flytte soverommet ut i stua, ved å ta putene og dynene fra sengen i sofaen. Finn et serveringsbrett, eller bruk ei fjøl – så har du bord i fanget.

God påske!