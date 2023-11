Grønn Fredag – En motpol til Black Friday

I følge Prisjakt.no kommer vi nordmenn til å bruke omkring 4200 kroner under Black Week.

Dette er et prisbyks fra i fjor. Da oppgav befolkningen at de skulle bruke ca 3500 kroner. For mange er dette mye penger.

Desember nærmer seg med stormskritt og flere er på utkikk etter julegaver.

Ønsker du et mer klimavennlig arrangement enn Black Friday, har kanskje DNT UNG løsningen.

I år arrangeres nemlig Grønn Fredag, som en motpol til kjøpepresset flere nordmenn kommer til å stå overfor 24. november.

Gjennom Grønn Fredag kan du selge, bytte eller gi bort klær og utstyr du ikke lenger trenger.

Det vil også være en syerske til stede, som kan reparere klær og utstyr med hull i seg.

Arrangementet finner sted fredag klokken 16.00. Les mer om arrangementet her.

Vi tok en prat med Sara Norrman og Solveig Lysfjord Sørensen.

Hør innslaget her: