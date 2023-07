«Hælsikkes Zombia» – Bodøs nye escaperoom

Du er omringet av zombier og Bodøs framtid står på spill. Du har 1 time på deg. Kommer du deg ut av rommet i tide?

Har du også blitt bitt av escaperoom-basillen? Da har muligens Bodø Actionhall et tilbud som frister.

«Hælsikkes Zombia» er et av deres nyeste påfunn.

Her blir du og vennene dine «innelåst» i et rom, der eneste målet er å komme seg ut. For å oppnå dette må dere løse koder, gåter og finne svar.

Vi har tatt en prat med Rolf-Arne Fosdahl Vaag, grunnlegger av Bodø Actionhall. Han får stadig nye ideer til nye Escape Rooms, blant annet «Hælsikkes Zombia», men hvordan hadde han selv taklet zombier?

Hele innslaget hører du her: