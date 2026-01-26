Har du en radiodrøm i magen? Se hit

Radio 3 Bodø søker ny programleder i 50% stilling med mulighet for mer jobb.

Er du kreativ, kjapp i replikken og interesserer deg for radio? Da kan du være den vi er ute etter.

Radio 3 Bodø er Bodøs eldste nåværende mediebedrift og dessuten den største lokale radiokanalen i Bodø og Nordland. Nå søker vi etter ny medarbeider til vår velkjente merkevare.

Stillingen vi nå lyser ut er en unik stilling med varierende arbeidsoppgaver. Primært vil dine arbeidsoppgaver gå ut på å produsere daglige sendinger og lage innhold til disse. I tillegg vil jobben hos oss innebære arbeidsoppgaver som å gjøre intervjuer, teknikeroppgaver, oppdatere spillelister, livesendinger, bingoavvikling, produksjon av reklame og lydbilder, SoMe-arbeid, lage artikler til nettside og på sikt bidra til annonsesalg.

En viktig rolle for deg blir å styrke vår posisjon som Nordlands største lokalradio, når vi også satser på å bli Nord-Norges største i lyttertall. Det innebærer å komme med egne initiativer både på radio, nettside og sosiale medier for å øke engasjement og lyttere. For eksempel ved å lage nye radiokonsept, konkurranser og kreativt innhold.

Ved å jobbe i en mediebedrift får du muligheten til å dekke og dermed akkreditering til kultur og idrettsarrangementer.

Stillingen vi nå lyser ut er en 50% stilling men med mulighet for å jobbe mer. Det innebærer blant annet bingosendinger på kveldstid og det vil være mulighet å jobbe lengre dager ved behov.

Dette er med andre ord en fleksibel stilling som passer deg som ønsker ekstra arbeidserfaring ved siden av studiene eller akkurat er ferdig med studiene og søker jobb. Den passer også til deg som vil ha en sidejobb som fort kan bli din neste fulltidsstilling.

Vi søker deg som:

Har interesse for radio

Erfaring eller utdanning innenfor enten media, kommunikasjon, salg, marked

Er kreativ og løsningsorientert

Tar initiativ og finner selv relevant innhold

Pratsom og ikke redd for å komme i kontakt med nye mennesker

Ikke er redd for å intervjue selebre personer

Lærer raskt

Har et lokalt engasjement

Vi tilbyr:

Gode arbeidsforhold i moderne lokaler

Variert arbeidshverdag med spennende arbeidsoppgaver

Fast lønn med mulighet for mer lønn i form av provisjon ved annonsesalg

Unik arbeidserfaring innenfor flere felt

Gode fremtidsmuligheter innenfor mediebransjen og markedsbransjen

Kaffe, te og frukt på jobb

Det er mulig å arbeide både på dagtid og kveldstid, du vil i noen grad kunne styre selv arbeidstimene dine.

Vi vurderer kandidater fortløpende så vi anbefaler å sende søknad snarest og senest innen 15. februar.

Ta kontakt med stasjonssjef Benjamin Solås på mail benjamin@radio3.no eller telefon 415 07 602 for å søke på stillingen, eller mer informasjon rundt å jobbe i Radio 3 Bodø. Vi håper å høre fra deg!