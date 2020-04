Har du lurt på hva disse smaker? Her er svaret

Dette har vært et mysterium som egentlig aldri har blitt løst og har vært en snakkis i alle år, det sier smågodtsjef i Cloetta Geir Stene-Larsen til Nettavisen.

Det var etter denne tweeten det ble kjent at produsenten nå hadde avslørt hvilke smaker de to krokodillene har.

Nærmest over natten har nemlig smågodtleverandøren Candyking, som eies av Cloetta, endret merkelappene på de oransje og svarte krokodillene og avslørt hvilke smaker de har.

– Grunnen til at vi måtte merke om på boksene var at vi fikk inn veldig mange spørsmål om dette fra forbrukere. Pågangen på telefon og mail ble rett og slett for stor, sier Stene-Larsen til Nettavisen.

Og hva smaker de egentlig?

– Svart smaker solbær og gul smaker jordbær, eller var det omvendt? sier smågodtsjefen lurt.

Ifølge smågodtsjefen er det noen som har ment at krokodillene smaker det samme, og at det kun er fargen som gjør at man oppfatter smaken forskjellig.

Men det stemmer altså ikke har vi endelig fått bekreftet.

Kilde: AN/Nettavisen