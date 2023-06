Har du sett Stian?

Fredag 9. juni fikk politiet melding om at en mann var savnet fra Hamarøy i Nordland.

Det ble umiddelbart iverksatt søk etter savnede, men etter flere dager med aktive søk hadde politiet fremdeles ikke klart å finne mannen. Tirsdag 13. juni ble det besluttet å ta en pause i de aktive søkene for å se om undersøkelser kunne gi ny spor, slik at man kunne sette i gang nye søk. Det er foreløpig ingen ny informasjon om savnede, men politiet ønsker å søke gjennom områder på nytt for å forsikre seg om at man har fått sjekket alle områder like grundig.

I samråd med de pårørende går politiet også ut med navn og bilde av savnede, Stian Hole. Håpet er at noen kan ha informasjon om savnede som kan hjelpe politiet å finne han.

Siste sikre observasjon av Stian var på Storjord i Hamarøy kommune, onsdag 7. juni ca kl 12.00

Beskrivelse av savnede:

• Slank mann i begynnelsen av 40-årene

• 180 cm høy

• Usikker på klesdrakt

Politiet ber om at de som kan ha observert Stian etter kl 12.00, onsdag 7.juni eller som har annen informasjon i saken som politiet bør kjenne til, om å ta kontakt på tlf nr 02800.

