Heldig vinner vant jackpot

Mandag 13. mars ble en lykkedag for en heldig bingospiller som vant jackpotten i Radio 3 Bodøs bingo.

Hun kunne dermed inkassere hele 13.000,- kroner på konto.

Den heldige vinneren var Laila Margrethe Leite, vi gratulerer med jackpotgevinst.

Vinneren fikk jackpot allerede i kveldens første spill, på lykketallet som for anledningen var 89. Pussig nok var det vinnerens egen datter, Lena, som hadde fått æren av å velge kveldens lykketall.

Ikke nok med at datteren bidro med lykke til sin egen mor, men hun hadde også kjøpt blokken som jackpoten gikk på. En passe godkjent forsinket morsdagsgave der altså.

Dermed er altså årets første jackpot gått, men lykkepotten på 12.000,- består og denne kan du vinne allerede førstkommende mandag.

Tenker du at siden den gikk sist blir det lenge til neste gang? Det trenger overhode ikke være tilfelle, når den går er helt tilfeldig og så sent som i fjor høst gikk jackpoten hele tre ganger på kun en kalendermåned. To ganger på mandagsbingo og en gang på onsdagsbingo.

24. Oktober i fjor ble det dobbel jackpotlykke da Knut Torstensen og Rønnaug Markussen delte jackpotten på 13.000,-.

Rønnaug hadde forøvrig tatt med seg bingoblokker på ferie til Gran Canaria, og fikk virkelig en super ferie da hun på balkongen i syden vant jackpot i Radio 3 Bodøs bingo, mens hun hørte på nettradio fra Spania.

Såvidt en måned tidligere vant Tove Pedersen jackpoten den 26. September og fikk en god start på julegavehandelen.

Husk at du også i tillegg til å kjøpe bingoblokker på våre mange utsalgssteder også kan kjøpe blokker på nett til mandagsbingo. Det gjør du via radiobingo.no, så velger du Radio 3 Bodø sin bingo på mandag klokken 21. Da kan du spille på PC, Pad, telefon eller printe ut blokkene hjemme.